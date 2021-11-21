陳偉霆用嘴餵藥 跨越與楊冪界線

為救楊冪飾演的方海市，陳偉霆飾演的師父方鑑明用嘴餵藥。（圖：WeTV提供）

改編自同名小說 的古裝愛情劇「斛珠夫人」，以架空的大徵王朝為故事背景，自開播以來話題不斷，包含陳偉霆、楊冪 曖昧的師徒關係何時昇華，皇帝徐開聘和已故皇后雙胞胎妹妹陳小紜難解的感情關係，另一個引發熱議的焦點則為徐開聘、陳偉霆間神祕的連結，兩人在劇中一起長大，既是君臣關係，更有著深厚的兄弟情誼，就連楊冪飾演的女主角方海市也曾為師父對皇帝的情義而吃醋。

「斛珠夫人」中陳偉霆飾演忠臣方鑑明，從首集開始就為徐開聘扮演的大徵皇帝褚仲旭頻頻受傷，表面上受傷的人為徐開聘，實際上流血的卻是陳偉霆，奇妙的現象讓不少觀眾感到好奇，同時也對兩男深厚又微妙的情感相當關注。

皇帝徐開聘（左）和陳小紜難解的感情關係，也備受討論。（圖：WeTV提供）

隨著劇情發展終於揭開方家世代流傳的秘密，就是以牽涉生死的「柏奚之契」轉換每任帝王的劫難，為呈現施以秘術的畫面，陳偉霆和徐開聘必須裸著上身拍攝，開拍前只見兩人拚命以伏地挺身打造結實的胸肌和手臂，現場彷彿來到健身 房的既視感，對於重頭大戲，陳偉霆吐露心聲：「整齣戲目前為止，我最期待、最喜歡兩個人沒穿衣服的這場戲」，一旁的徐開聘邊點頭邊露出燦爛的笑容表示同意，展現兩位男主角戲裡戲外都有著好交情。

劇中楊冪飾演的方海市在邊關以身涉險，為陳偉霆飾演的師父方鑑明擋刀，身負重傷、昏迷不醒，卻也動搖陳偉霆原先決定謹守師徒分際的決心，親自用嘴餵藥。個性率直的楊冪趁勢向男方示愛，表示兩人的距離只差「心上一步」，看似感情即將萌芽的師徒，在陳偉霆接到皇帝急召回都城後，再度分隔兩地，未來的感情發展吊足劇迷胃口。

「斛珠夫人」原著小說中三對戀人的感情走向都帶著遺憾，因此不少劇迷十分關心改編後的版本是否有所不同。