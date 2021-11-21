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劉德華秀「20歲女兒」 誇有默契

記者陳建嘉／綜合報導
劉德華（右二）新片「危機航線」殺青，與張子楓（中）扮演一對父女。（圖：台灣映藝提供）
劉德華（右二）新片「危機航線」殺青，與張子楓（中）扮演一對父女。（圖：台灣映藝提供）

香港知名男星劉德華監製、彭順執導新片「危機航線」，近期在青島殺青，劉德華與張子楓首次演出父女，互動非常溫馨，劉德華殺青也依依不捨表示：「這次和子楓演父女很有默契，我、子楓、還有劉濤，我們三人在片場有很多需要相互促進相互配合的戲，長時間磨合下來彼此間已經非常熟悉，真的感覺就像一家三口。」

「危機航線」講述世界上最大的三層豪華客機A380首航遭遇劫機驚魂，華仔飾演的父親，與女兒「張子楓」在高空聯手對抗匪賊，戲裡與敵人鬥智鬥勇，戲外亦師亦友，劉德華戲外是出了名的會照顧後輩，這次與年僅20歲的張子楓合作，兩人都相當愉快。

電影公司按照1：1實景，打造了A380的三層機艙，包括上層有頭等艙、免税店、餐廳、美容室、按摩室，中層有商務艙和經濟艙，底層有行李艙和備餐區等，完美還原了有「空中五星級酒店」之稱的豪華客機內景。

導演彭順也表示，片中的動作設計花了很多心思，「很多動作戲都需要在飛機座椅間、走道、廁所、通風管道、天花板隔層等有限空間裡完成，為拍攝增加了挑戰和風險，也激發了大家的創造力。」因為要在座椅間拍攝動作戲，許多演員身上都有很多瘀青和小傷口，但為了呈現出來的動作戲更加俐落，大家都覺得非常值得。

航線 導演 劉濤

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