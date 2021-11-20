迪麗熱巴爆乳走紅毯 男工作人員看傻

迪麗熱巴低胸禮服超性感。（取材自微博）

女星迪麗熱巴 有新疆 血統，長相有如混血洋娃娃一般精緻，身材纖瘦卻又前凸後翹，好身材讓不少人羨慕。最近她出席ELLE風尚大典，穿著一襲粉色泡泡袖禮服，低胸炸出車頭燈，在紅毯上吸引所有人目光。

迪麗熱巴的禮服設計得宜，襯托出她的好身材，只見她的性感酥胸、深邃事業線一覽無遺，狀態完美，看起來美艷動人，讓現場記者都忍不住頻誇讚，網友發現場有兩位年輕的男性工作人員，只能看著她拚命傻笑，雙眼都驚呆了，讓網友笑翻「誰不喜歡看美女呢」、「這不就是我看美女的表情嗎」、「那位帥哥的表情像極了我自己」。

ETtoday報導，ELLE風尚大典18日舉行，然而因為紅毯臨時取消，導致現場一片混亂。主辦方在幾個小時後緊急更換場地，再辦了一場小規模的紅毯，迪麗熱巴上場的影片也被PO出，儘管經歷突發狀況，她依然保持親切優雅。

迪麗熱巴當天因為裙襬沉重，她只能小步、緩慢地前進，還笑著對在場所有攝影 師表示歉意，邊走邊喊「大家多看一會兒」、「不好意思，走得有點慢」，聽到有人請她對鏡頭打招呼，也俏皮地回應「我的手抬不起來」，因為禮服設計緣故，只能勉強把手舉起一點點，逗得全場發笑。