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魏千翔隱婚生娃 浪漫婚禮照令網友心碎

娛樂新聞組／綜合報導
魏千翔被曝已經隱婚生子，網上還流傳出了他舉辦婚禮的照片。（取材自微博）
魏千翔被曝已經隱婚生子，網上還流傳出了他舉辦婚禮的照片。（取材自微博）

男星魏千翔近日被曝已經隱婚生子，網上還流傳他舉辦婚禮的照片；隨後經紀人證實早在2020年魏千翔就領證，震驚大批網友。

魏千翔和妻子切婚禮蛋糕的照片在網路上瘋傳，緊接著兩人還抱著女嬰，傳出近日結婚當爸，對此經紀人回應表示，魏千翔和太太去年已經領證，藉著女兒出生百日的契機，近日在上海補辦婚禮，和至親好友相聚。他的妻子是圈外人所以低調處理，婚禮中夫妻倆抱著女兒亮相，現場浪漫溫馨。

事實上，魏千翔4月曾被拍到和女生牽手回家，隨即爆出戀愛緋聞，沒想到他已經祕密和另一半領證。

34歲的魏千翔畢業於上海戲劇學院，他2010年通過「唐瑯探案」出道，曾參演過「宮鎖珠簾」、「蘭陵王」和「鹿鼎記」等熱門作品，雖然大多數時候都是配角，但他也憑藉精采的演出獲得了一定的知名度，人氣穩步上升。終於在大熱劇「東宮」裡，他扮演的師父顧劍獲得一片好評，也讓魏千翔這個名字被更多人認識。

另外，魏千翔因演出「蘭陵王」扮演林依晨的好友「韓曉冬」，有了「男生閨密」的封號。

網友驚呼「顧劍結婚生子啦，恭喜師父」、「我的天？我才剛愛上東宮顧劍你就結婚了」、「又一個青春結婚了」、「顧劍都結婚有娃了？」魏千翔隨後也發文：「謝謝大家，進入人生下個階段更有了責任跟使命，接下來，會更加努力。」

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