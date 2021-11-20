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Baby高調換公司救人氣 要與宋茜爭一姐？

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy(圖)簽約新經紀公司，要和宋茜爭一姐？（取材自微博）
Angelababy(圖)簽約新經紀公司，要和宋茜爭一姐？（取材自微博）

女星Angelababy去年傳出因前經理人公司工作安排不周，致曝光率低及工作量少，引起粉絲不滿，6月宣告雙方結束合作關係。近日，有網友在社交平台曝光Baby簽約新公司悅凱經紀的消息，隨後該公司證實了這個消息。

據悉，悅凱經紀在Baby簽約前便有數名知名的藝人，像當紅藝人楊洋、穎兒、宋茜和吳尊都是該公司旗下的藝人，這也引起網友們猜測，Baby這是要和宋茜爭一姐了？

綜合媒體報導，對於Baby簽約新公司一事，很多粉絲都在評論區留言，希望公司能夠對Baby好點，並拒絕Baby出演二番魔改劇。還有網友稱，要不要見面禮無所謂了，保護好藝人就行了。還有人不解地表示 「怎麽想得」、「圖什麽」？

其實，Baby這兩年的事業不見起色，從電視劇「孤芳不自賞」摳圖事件遭到詬病後，她接連拍了「創業時代」、「我的真朋友」等多部作品，「瞪眼」演技再次受到詬病，還一度被網友封為「爛片女王」。

到後來甚至演起了網劇，搭檔賴冠霖演「愛情該有的樣子」，另外一部劇則是和馬天宇搭檔「塵緣」，人氣大不如前。

而宋茜如今在悅凱娛樂是「一姐」，但Baby的高調加入，有跟宋茜搶「一姐」的苗頭，因此這一條消息直接引起網友們熱議，並上了熱搜，閱讀及討論量逾2億。

就在年初，Baby還被曝出和古天樂等人合夥開公司，據悉是為了培養影視新力軍，進軍社交媒體及電商市場。

除了Baby，黃曉明也自己開公司，雖然影視作品相比此前已減少很多，但黃曉明的商業版圖卻非常壯大，僅網友曝光的就高達48家公司由黃曉明擔任股東。

黃曉明還和圈內人李冰冰、任泉等人共同成立的投資機構，並在此後成立個人工作室後投資電影電視劇。

Angelababy簽約新經紀公司，要和宋茜(圖)爭一姐？（取材自微博）
Angelababy簽約新經紀公司，要和宋茜(圖)爭一姐？（取材自微博）

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