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84歲謝賢扮老殺手 神秘感收服導演

記者黃保慧／綜合報導
謝賢的神秘感是扮演年老殺手的不二人選。（圖：華映提供）
謝賢的神秘感是扮演年老殺手的不二人選。（圖：華映提供）

香港電影「殺出個黃昏」由香港影帝林家棟監製及編劇，新銳導演高子彬執導，集合香港兩大經典演員謝賢與馮寶寶，再加上實力派的林雪和新人鍾雪瑩共同演出。但謝賢近年多半以客串現身大銀幕，林家棟還特別為他做市調，問年輕人是否知道謝賢是誰？他們都回得很快，「知道，謝霆鋒的爸爸啊！」

電影以幽默黑色的手法呈現目前嚴重的老人問題，監製林家棟表示一看到劇本，就覺得謝賢的神秘感是扮演年老殺手的不二人選，而馮寶寶演喜劇功力非常厲害，兩人更是從粵劇時代開始香港最經典的代表性演員，所以力邀兩人一起合作，讓電影充滿話題。

林家棟表示自己從12歲起就開始打工，在茶餐廳工作時就覺得很多老人家被家人忽視，到電視台演戲時，也覺得很多老演員都不受重視，也深感獨居長者面臨的種種問題，讓他開始構思一部以老人為主的電影，希望藉由電影呈現出長者問題，讓觀眾甚至政府機關能更加關心老人的社會議題。

電影中描述過去殺手重振過往威風，開創事業第二春，林家棟和導演都表示已經84歲的謝賢是他心中男主角最佳人選，「整個娛樂圈，能駕馭神秘感的殺手，非四哥（謝賢）莫屬了，因為他總是戴著墨鏡，和觀眾有種距離感，完全符合角色。而寶寶姊的喜劇功力非常厲害，兩個人的組合對老一輩的觀眾是回憶，對年輕觀眾則是很有鮮新感。」

電影 香港 導演

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