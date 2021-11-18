張柏芝曝光2子新照 大兒子側臉帥如老爸謝霆鋒

Lucas(左)與Quintus(左)都長大了不少，Lucas更被指有謝霆鋒的帥樣。（視頻截圖）

張柏芝 曾與謝霆鋒 產下兩個兒子，雖後來在2018年產下第三胎，但始終未透露小兒子的生父是誰，日前張柏芝在抖音 上傳一支影片，赫然出現2位兒子的帥側臉照，大兒子Lucas也繼承到爸媽的好基因，雖只露出側臉，但看得出有謝霆鋒的帥樣。

張柏芝16日先在抖音曬出兩張照片合成的影片，溫馨寫下：「有你們我很幸福 #你從來都不是我的累贅。」只見首支照片還是2兄弟小時候親吻她臉頰的畫面，當時Lucas、Quintus還是小男孩，第二支影片則是2個兒子復刻多年前的畫面，看得出2人變得無比帥氣，Lucas展現清楚下顎線和高挺鼻樑，弟弟Quintus同樣也有高挺鼻樑，五官清秀。

網友看了紛紛大讚，「真的看著側面都覺得帥哇」、「哇，變化好大，帥。好想看正面」、「哥哥狂野，弟弟乾凈，都是我喜歡的帥哥類型」、「老大的側臉太像老爸了」、「兩兒子也太帥了吧」。

香港01報導，近年積極在中國發展的張柏芝，除了頻頻上綜藝節目之外，更加入直播帶貨行列。雖然工作忙碌，但栢芝仍親力親為照顧囝囝，日前她分享了兩張與大兒子Lucas及次子Quintus的合照，其中一張是舊照，而近照中的Lucas同Quintus都長大了不少，張柏芝更寫道：「你是我用青春換來的寶貝啊，有你們我很幸福。」