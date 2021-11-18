「收視女王」楊冪新劇踢鐵板 網：要怪陳偉霆演技差

有「收視女王」之稱的楊冪，演出「斛珠夫人」卻不如預期。（取材自微博）

有「收視女王」之稱的楊冪 ，每每有新作品推出都會掀起關注，近日播出的古裝劇「斛珠夫人」亦不例外；不過劇集似乎雷聲大雨點小，開始令觀眾慢慢棄劇，在「豆瓣」評分中目前只有4.9分，綜合網友其中一個原因都是在吐 槽男主角陳偉霆的演技，不禁會令人聯想是他拖累楊冪？

香港 01報導，在劇集還未播出時關注度非常高，因為陳偉霆同楊冪都是一線紅星，再加上久未推出古裝劇，自然話題會高一些。但當劇集播出之後開始令不少觀眾失望，被批劇集運用太多濾鏡元素，幾乎演員的皮膚狀態是完美的，而且背景亦變得唯美了些，但正因為如此欠缺了一些真實感，在人物角色的表情上，總覺得像隔了一層霧朦朧一片似的，難以讓觀眾有投入感。

其次，陳偉霆的演技似乎進步不大，讓網友不斷吐嘈他：「演技有進步嗎？就不能不演戲麼？」

此外，陳偉霆在劇中的造型亦不討好，瀏海兩條長長的頭髮被嘲似蟑螂鬚，非常不好看。報導指出，對於網友的批評，陳偉霆在接受內地媒體訪問就表示自己是尊重大家的意見的。不過都希望大家可以寬容度高一些去收看劇集，或許有一天會喜歡這個造型。當然劇集的收視﹑口碑好與不好，除了演員是關鍵因素之外，還有劇情﹑梳化服等不同因素，而且演員演得好與不好都是見仁見智。