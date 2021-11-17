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之前氣哭容祖兒 這回諷刺楊冪？ 她一番話讓網路炸鍋

娛樂新聞組╱綜合報導
陳小紜(右圖)在「斛珠夫人」劇中飾演公主，回覆網友留言疑似諷刺楊冪(左圖)演技。（取材自微博）
陳小紜(右圖)在「斛珠夫人」劇中飾演公主，回覆網友留言疑似諷刺楊冪(左圖)演技。（取材自微博）

女星楊冪、港星陳偉霆主演的古裝劇「斛珠夫人」，播出後收視口碑不俗，不僅男女主角受到關注外，身為第二女主角的陳小紜，造型和演技也受到網友讚賞，不過她回覆網友的留言卻引起熱議。

綜合媒體報導，陳小紜在「斛珠夫人」劇中飾演公主，華麗造型看上去比主角楊冪更突出，而畢業於中央戲劇學院的她，演技亦有所發揮，與皇帝帝旭（徐開騁飾）的虐戀情深，讓觀眾都超有感，受歡迎程度一點不輸主角楊冪和陳偉霆。

近日，她在抖音曬出一段影片，有網友在評論區留言「這一部劇你是唯一亮點，那誰看得好尷尬」，陳小紜回覆：「謝謝喜歡，冪姐是我的偶像，也是非常敬業肯吃苦的藝人，能和她一起出演是我的榮幸。」

不過這段回覆立刻讓粉絲炸鍋，因為該名網友只講「那誰」，沒有指名道姓，陳小紜這樣一回，直接證實網友所講的就是楊冪，此舉也讓她挨批情商太低。

其實，這不是陳小紜第一次惹爭議，之前她在「乘風破浪的姐姐2」中，突然公開張柏芝的私照，被網友批心機重，故意拍醜；還因為分詞問題，和隊長容祖兒發生衝突，她更對著對方吼叫當場淚崩，而容祖兒也因此落下眼淚，節目播出後，不少人批評陳小紜「缺少教養」。

陳小紜。（取材自微博）
陳小紜。（取材自微博）

楊冪 張柏芝 抖音

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