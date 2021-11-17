胖了18公斤…阿嬌扮妲己 被酸楊貴妃

阿嬌新電影「封神：妲己」預告曝光，被網友狠酸是「史上最胖妲己」。（取材自微博）

阿嬌 （鍾欣潼）去（2020）年和賴弘國離婚後，身形忽胖忽瘦格外引人注目。先前她參加真人秀節目「怦然心動20歲」被發現圓潤不少，媒體初估至少胖了約18公斤，當時阿Sa幫忙緩頰，指對方只是賀爾蒙失調。近日，她主演的新電影 「封神：妲己」預告曝光，引來網友狠酸說她是「史上最胖妲己」。

綜合媒體報導，電影「封神：妲己」片年初開拍，而阿嬌在片中飾演美艷的「一代妖妃」蘇妲己，當時劇組曝光她身穿盔甲騎白馬的劇照，臉蛋消瘦還有尖下巴，更被外界狂讚是有望取代港星溫碧霞，成為「最美妲己」。

豈料，近來電影預告片曝光，片中卻驚見她身材臃腫，加上臉上厚厚的濃妝，更顯老態，許多網友看完都忍不住酸說：「這妲己？水桶妲己嗎」、「蘇妲己不過十五、六歲吧，鍾欣潼年齡有點大了」、「看過最腫的蘇妲己」、「這不是蘇妲己，倒像是楊貴妃」、「似太后多過於奸妃」。

不僅如此，阿嬌在片中的服裝也被狠批，由於不是全白就是全紅，飽和度太高，讓觀眾的眼睛看了很不舒服，頭飾和妝容也都太浮誇，連電影特效都很廉價，網友紛紛狂酸：「這個題材都拍爛了，编劇没啥寫」、「選角怎麼選的，我不理解」、「好詭異的選角」。