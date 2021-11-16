章子怡帶醒醒做親子瑜伽 纖腰長腿堪比20歲嫩妹

章子怡選擇VALENTINO黑色蕾絲網紗禮服，垂墜優雅的整體輪廓以蕾絲鏤空細節點綴精緻感，配上網紗帶點神秘個性。(取材自微博)

女星章子怡與汪峰婚後兒女雙全，雖然是超級明星，平時還是會盡量陪伴兒女，事業家庭兩兼顧。近日，她曬出一組帶女兒醒醒做親子 鍛鍊的照片，畫面溫馨。章子怡二胎後一直勤加運動，體能和身體柔韌性都很好。

網易娛樂報導，照片中母女倆穿著親子裝，疊羅漢一樣互相打鬧。章子怡做倒立時，醒醒還在一旁當指導，人小鬼大。不少網友表示，章子怡的身材不像42歲，纖腰長腿堪比20歲妙齡少女；雖然生了兩胎，章子怡的小腹還是很平坦緊致，甚至隱隱可以看出馬甲線。

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自我身材管理嚴格的同時，章子怡也監督醒醒從小練出良好的體態。因此醒醒練習一字馬的時候，章子怡非但不心疼，還「加碼」把女兒雙腿壓到牆上，並在背後施壓。

章子怡母女親子鍛鍊。（取材自微博） 章子怡母女親子鍛鍊。（取材自微博）

但之後醒醒就「報了仇」，在章子怡壓腿的時候，坐在媽媽背上幫章子怡加壓。母女倆做彼此的小教練，互相監督幫助完成動作，相當美好。這樣的親子互動其實也適合大眾借鑒學習，不僅可以促進感情，還能鍛鍊身體。

不少網友表示，由此可見章子怡在教育 方面頗有心得，和汪峰前妻的孩子「小蘋果 」也相處融洽，三個孩子之間也很親密。現在章子怡和汪峰帶著小蘋果進軍娛樂圈，暫時只出單曲還沒有拍戲，但以章子怡的演技和人脈，小蘋果想跨界並非難事。