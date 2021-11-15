張蘭曝兒行蹤 疑點出汪小菲與大S婚姻狀況

汪小菲與大S婚姻成為外界關注的焦點。(取材自微博)

汪小菲 與大S 之前鬧出離婚風波，不過最後似乎已平息，但外界仍不停傳出兩人要離婚，就只在等時機官宣，日前有網友發現汪小菲將社群 平台上有關大S的動態都刪除，連自介改成「小玥兒他爸」，因此離婚傳言又再起；對此，汪小菲母親張蘭直播時被問起此事，則是全程沒正面回應，如今張蘭又在社群平台更新近況，引發外界諸多揣測。

前幾日張蘭開直播帶貨卻頻被網友問汪小菲的婚變消息，但她當下則是打太極，全程不正面回應，眼看網友質問不斷，張蘭旁邊的直播助理看不下去直接回網友「關你什麼事？」張蘭當下隨即攔下助理要她別再說，頓時間整個討論區瞬間轉向對助理罵聲一片。

張蘭在家中烤全羊等待兒子汪小菲回家吃飯。(取材自抖音)

事實上，張蘭這次沒有為兒子一家發聲，但卻被網友發現曾點讚過有關汪小菲與大S離婚的留言，被推測疑似默認。

15日張蘭則在自家豪宅烤全羊給汪小菲吃，還錄下影片上傳至抖音與網友分享，稱兒子晚點會回家一起享用，邊烤邊笑著說「幸福啊，好幸福啊」。

隨後，張蘭更多次在影片底下留言，「沒有人一生都是春天，也沒有人一生都是冬天」、「格局一大，天地一寬，自然覺得人生海海，山山而川，不過爾爾」、「我們都是人人都是自己命運的預言家，你每天重覆自己的話，會植入到自己的潛意識，直到你的生活變成自己樣子」，一席話讓人猜測是否在說汪小菲與大S的婚姻狀況。