吳鎮宇「濁水漂流」露宿街頭 打造一口爛牙

「濁水漂流」第二款電影海報及花絮「角色篇」。（圖：滿滿額提供）

曾獲第37屆金馬獎最佳男主角的吳鎮宇、李麗珍主演港片「濁水漂流」是金馬獎12項入圍 的大贏家，日前曝光第二款電影 海報及花絮「角色篇」。入圍本次金馬獎最佳男主角的吳鎮宇為了想呈現最貼近角色的特質，他不但在拍攝過程中刻意減肥、不化妝，還加工打造一口「爛牙」，無奈表示最讓他難以忍受的是必須要好幾天不洗頭，他在拍攝前帶著兒子Feynman，一起到深水埗實地考察做資料蒐集，也意外目睹吸毒者在街上打針的經過，除了機會教育 兒子外，也幫助他演繹得「輝哥」更加神似。

吳鎮宇演出前帶著兒子前往深水鎮實地考察。（圖：滿滿額提供）

「濁水漂流」以一個真實的社會案件為基礎，記錄無家可歸者的生活，他們經常被當局趕出街頭，有一天，他們決定起訴政府，要求賠償他們在一次街道清掃中所遭受的損失。對所有演員來說，「濁水漂流」是他們首次挑戰演出露宿者，事前都作了不少準備，吳鎮宇因為是一件真人真事，拍攝過程中十分投入角色，回憶拍攝過程，笑稱當下真的有進入角色的心境：「這是一件連街友也很憤怒的真人真事，劇本上那些不開心的場面，在拍攝當下真的讓我愈想愈生氣，沒理由你肯賠償但不道歉，那什麼叫和解？」

吳鎮宇表示因為是一件真人真事，拍攝起來更令他感覺激昂：「沒理由把我的東西丟掉，說是垃圾，但又不讓我撿，拍攝當下是一個不太開心的場面，加上喝了酒就更是火上加油，『輝哥』當然是氣得七竅生煙的。」

李麗珍演出一位戒毒成功的堅毅女性。（圖：滿滿額提供）

李麗珍認為她所飾演的「陳妹」是一個很有義氣的角色，她戒毒後努力生活，為了跟好姊妹一起入住公租房，也找了一份洗碗工的工作，同為露宿者的她不像輝哥有那麼多憤怒，她平靜地接受生活中的一切，也努力爭取到了一個安身之所；不同於其他人，有語言障礙的木仔，在外流浪多年，有一個母親的他，不是被逼成為露宿者的，柯煒林剖析「木仔」，發現他覺得在街上流連，是最舒服的生活方式。