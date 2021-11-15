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陳偉霆變宦官太虐 「斛珠夫人」被指勸退觀眾

娛樂新聞組／綜合報導
陳偉霆（左）和楊冪在劇中是師徒，同時也是養父女的關係。（取材自微博）
陳偉霆（左）和楊冪在劇中是師徒，同時也是養父女的關係。（取材自微博）

女星楊冪主演的「斛珠夫人」作為中國年底壓軸大戲之一，網友期待度爆棚，然而原作小說設定引發諸多揣測，其中陳偉霆扮演的男主角，原作中成了「宦官」，已經讓眾多觀眾驚呼太虐，加上陳偉霆和徐開騁君臣情深，原作被瘋傳是BL（Boy's Love）小說改成BG（異性戀），諸多批評讓作者忍不住發聲。

ETtoday報導，由於原作中男主角後來成為宦官，角色設定被認為勸退觀眾，作者蕭如瑟發文，「我個人以為見腐不關我事，無論看到了什麽，嗑到了什麽，只要是在讀者腦子裡發生的，沒有違規，作者就管不著。但是把讀者見腐說成作者賣腐，什麽同妻騙婚，扭曲作者原意，就不太對頭了。還有什麽離奇的把BL改BG的傳聞。把這些解讀、流言當作事實大肆傳播，是跨越了更嚴重的界限。」

文末蕭如瑟寫道：「沒有沒有，不是不是，劇裡面這輩子他什麽零件也不缺！」這段發言被視為劇版男主角已經不是「宦官人設」，外傳會改成權臣。

另據上報報導，35歲的楊冪演少女且扮男裝，雖靠美顏濾鏡試圖回春，但只要一近拍，她過深的眼窩及鼻側兩道法令紋立即現形，有時還會出現三層眼皮，觀眾認為奔四倒數的她，已經不適合再演少女。

過去楊冪靠著「三生三世十里桃花」，奠定古裝第一美女的地位，但這些年來她的作品評價都普通，上一部古裝戲「扶搖」口碑不高，在豆瓣上僅獲4.7分，「斛珠夫人」是她時隔三年的古裝大戲，讓她背負不少壓力，好在該劇開播後，火速登上中國貓眼網播熱度排行冠軍，2天創下2.13億次播放量。

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