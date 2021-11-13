劉雪華宅女性格大反轉 主動提議旅行住民宿

劉雪華的宅女性格近日迎來了一個大反轉。（取材自微博）

眾所周知，62歲的劉雪華喜歡宅在家，不願出門與人打交道。但在最新的節目中，劉雪華的性格卻來了一個大反轉，她主動提出要與室友出門旅行，還要帶著狗狗一起外出住民宿 ，而且已經安排好了整個旅行。聽到這個消息，同住的室友都感到非常震驚。

蓋飯娛樂報導，劉雪華表示，出去住民宿是她一直以來的心願，這個心願已經持續了十年，而且旅行還能換一個全新的環境，有青山綠水，不論是對自己還是狗狗，都是一個不錯的選擇。

自老公去世後，劉雪華就開始了十年的獨居生活，家裡24小時開著電視，她更直言自己的生活與現代人脫節，自曝十年出門不超過十次，甚至在節目中被另一個爺爺邀請到家裡做客，因害怕出門社交，在家裡痛苦地哭了起來。從種種表現看來，劉雪華是妥妥的社恐加宅女。

不少網友看到她主動提議出門後，紛紛直呼變化太大了，為她感到高興。還有網友認為劉雪華確實需要接觸一些新鮮的事物，能做出改變真的不錯。

其實，在錄製節目過程中，劉雪華也在慢慢地改變，不斷地衝出自己的舒適圈。面對90後室友建議去玩遊戲機，她竟爽快地答應，在遊戲廳裡玩投籃機、體驗飆車的感覺，玩得不亦樂乎。當室友提議一起拍攝短視頻時，劉雪華也主動答應，與年輕人打成一片，看起來完全不像兩代人。每天身邊有了陪伴的朋友，不再是孤零零的一個人，也是使劉雪華轉變如此大的重要原因。