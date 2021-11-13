溫兆倫酒後賣慘？ 直播賣女性用品惹議

溫兆倫曾演過許多經典港劇，如今開直播買起女性用品。（取材自微博）

現年56歲的港星溫兆倫早在十幾年前就到內地發展，為了保持人氣，他經常在抖音分享短片，雖然內容無厘頭，但他的表現十分投入，他更不時開Live和網友互動。

香港 01報導，溫兆倫日前在家中開Live，不時對鏡頭指手畫脚，情緒激動又臉紅紅，網友猜測他喝醉酒，勸他不要再多講，但他不但沒有聽大家的勸阻，更自爆慘況：「我們做明星的表面看起來光鮮亮麗，其實比坐牢還慘。我不像別的明星，有人幫忙錄視頻，所以人氣高，我的直播間怎麼只有2000人都不到，明明我剛開直播的時候有3萬人。」

溫兆倫大吐苦水，他的太太見狀即刻捂住他的嘴，制止他繼續講，更提醒他是時候結束直播。曾參演「義不容情」、「我本善良」、「今生無悔」等經典劇集的溫兆倫，獲封「師奶殺手」，不過因為在感情方面醜聞不斷，被指是世紀賤男，近年多次參與公益活動，成功洗底。

除演藝工作 外，溫兆倫更大搞房地產及美容美髮生意，在北京 、南京等多地都有物業，他更不時在社交平台大曬自己的名車。雖然看起來非常風光，但據知溫兆倫如今接到的演藝工作並不多，所以直播帶貨成了他的賺錢之道。不過，溫兆倫早前在直播間賣衛生棉、安全褲等女性用品，而且線上觀看直播的人數並不多，只有1000人左右，不少人指一位五、六十歲的男藝人售賣女性用品感覺奇怪，場面尷尬，不過亦有人認為他放下尊嚴，做好自己的工作，值得讚賞。