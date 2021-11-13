演蔣勤勤小丫鬟 歐陽娣娣當實習

歐陽娣娣(右)出道了，首度接拍古裝戲演小丫鬟。（圖：愛奇藝國際站提供）

熱播中的古裝劇「當家主母」由蔣勤勤、楊蓉、惠英紅等人主演，描述女人們在大宅裡的愛恨情仇，製片于正表示，劇中角色沒有好壞之分，只有執念，所有的故事都回歸到人性本身，而能跟女主角蔣勤勤合作更是圓了他的年少夢想。另一個熟悉面孔就是歐陽娜娜的妹妹歐陽娣娣，「當家主母」是她首度參演的古裝劇，她在劇裡扮演蔣勤勤的丫鬟，她也發文表示，很開心有機會跟超級會演戲的老師們學習，這部戲對她來說像是假期實習一樣，每天都在吸收很多東西。

在「射鵰英雄傳」、「喬家大院」中有亮眼表現的蔣勤勤，這次在「當家主母」裡飾演擁有高超織繡技藝的任家夫人沈翠喜，不僅將任家治理的井井有條，還把緙絲（又稱刻絲）工藝發揚光大，雖然能力備受肯定，但是夫婿任雪堂（徐海喬飾）最愛的卻不是她，而是家道中落的舊情人曾寶琴（楊蓉飾）。

蔣勤勤的角色性格暴躁，一出場就上演抓姦戲碼，呼了情敵楊蓉兩巴掌，嗆罵她是「賤人」，還飛踢楊蓉手上的剪刀，拍攝時楊蓉也被她的氣勢壓制頻說：「她肯定會真打，是真的！請救護車在門口等一下。」見到楊蓉害怕模樣，工作 人員都不禁笑場。蔣勤勤也在微博 上寫道「沈翠喜妳這火爆脾氣，一言不合就動手，雖然看了有被爽到，但暴力是不行的！火氣太大，來，吃點苦瓜消消火。」並Po出餵螢幕上的自己吃苦瓜的影片，粉絲則笑說：「姊姊，太帥了，下次拍動作戲吧。」

她在劇中處理家業時霸氣幹練，但在情路上卻愛得坎坷，不受夫婿疼愛，經常獨守空閨。戲外她則有個貼心老公陳建斌，「當家主母」確定播出時間後，他搶先在微博上秀出人物海報替她的新戲宣傳，讓她笑說：「居然搶發我的物料，在家幹活也能搶著幹就好了。」

另外，以「血觀音」拿下金馬獎影后的惠英紅，這次在劇中飾演姨奶奶，成天為不懂事的兒子操煩，在當家主母蔣勤勤的威嚴下，活得卑微又小心翼翼，讓演慣強悍女性的她笑說：「我的角色啥時候受過這種委屈啊。」