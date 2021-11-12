鹿晗好事近了？傳明春和關曉彤領證

鹿晗(左)與關曉彤傳將在明年初領證結婚。（取材自Instagram）

31歲的人氣偶像鹿晗 2017年公開認愛小七歲的關曉彤，兩人交往將近五年，態度相當低調，日昨有網友爆料男方曾跟友人提到將在明年初領證結婚，引起熱議。

網易娛樂報導，據知情人最新說法，鹿晗一家正在與關曉彤一家商量結婚的事情，婚禮具體日期還不清楚，但領證的日子應該是在2022年的2月22日。兩人最近的行程都很忙，但聚在起的時間卻很多，就是在處理這些細節的問題，房子也是早就買了，而且兩人會留在北京 。

2017年10月8日，鹿晗發布微博 與關曉彤公布戀情，他在事業的巔峰期大方認愛，說：「我覺得這是應該公布的，在我個人來看這是一種負責任。」

自二人公布戀情後，雖然分手傳聞此起彼伏，但每次傳言不久後兩人都會再次合體同框，分手謠言不攻自破。

ETtoday報導，鹿晗近日與關曉彤頻頻被媒體拍到同框的畫面，先是一前一後步出餐廳，後來又被民眾偶遇在運動場打羽毛球，更被發現北京下初雪的那一天，鹿晗結束工作搭乘高鐵回到北京，火速返回關曉彤的住處，此前關曉彤也曾被拍到出入鹿晗的住家，因此被疑兩人已經秘密同居。

而網傳鹿晗與關曉彤將在三個多月後正式登記成為夫妻，消息一出後立刻在網路上發酵，不少粉絲獻上祝福「那一天農曆也是22日，很圓滿的一個日子」、「祝福這一對，交往好久了」，但也有部分民眾持保留態度，認為不用太在意網路謠傳，等待官方宣布。