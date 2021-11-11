復出前奏？趙薇神隱2個月 現身雙11 網驚呼： 回宮了

雙11活動中，出現以趙薇為主的紅酒品牌廣告。（取材自微博）

女星趙薇 前段時間被點名為劣跡藝人，不只微博 上的粉絲超話被關閉，就連作品也遭到除名，就像是人間蒸發一樣，變相從演藝圈中「被消失」。不過經過2個月的銷聲匿跡，在今年的雙11活動中，以她為主的紅酒品牌廣告意外還能出現在購物平台上，和其他劣跡藝人相比，待遇明顯不同，網友紛紛猜測是否事情出現轉機。

網路上曾流傳一份「25人封殺名單」，趙薇的名字就被排在第一位；自從她傳出被列入劣跡藝人名單後，外界對她的處境一無所知，曾經有傳聞指出，她已經秘密逃往法國酒莊，不過此說法後來被推翻，她和丈夫應該還留在中國 境內。

然而行蹤成謎的趙薇，在雙11購物節這天，自家酒莊品牌卻以她的照片作為宣傳照，並放上電商平台做商品推廣，這也成了近2個月來，她唯一的一次「露面」，雖然不是真人現身，但能用她的照片做宣傳，不少人猜測或許她的處境沒那麼糟，但也有網友反對汙點藝人回歸娛樂圈，對她未來發展依舊不看好。

綜合媒體報導，趙薇在8月底突然遭到封殺，當時傳出她連夜搭乘專機逃到法國酒莊，雖然後來被證實為假消息，但她在歐洲坐擁14億元酒莊的消息也受到網友關注。

此次在雙11廣告「露臉」，引起話題，網友紛紛留言「難道是回宮了嗎」、「姐姐還是一樣美」、「好久沒有看到薇姐了」，雖然有許多粉絲支持，但仍有不少民眾狂酸「不過就是宣傳自家商品，娛樂圈還是不歡迎她回歸」，並表示她是阿里巴巴影業的股東之一，幫忙宣傳只是一件「小事」。