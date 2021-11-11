林峯稱「咆哮帝」非本性 角色情緒壓抑自然反應

林峯（見圖）和劉濤演出電視劇「星辰大海」，創下不錯的收視。（取材自微博）

在熱播劇「星辰大海」中，貢獻了不少「咆哮」鏡頭的男主角扮演者林峯，日前受訪時回應角色爭議，表示不認為該劇是「中年偶像劇」。

1905電影 網報導，林峯表示「他並非咆哮帝，而是因為受了很多情感的、家族的壓力，遇到了很多的挫折，所以才會在很多場景裡面有情緒上的爆發。」林峯堅持用原聲演出，透露在這方面已經做了很多年準備。

對於有網友說「星辰大海是中年偶像劇」的評價，報導指出，林峯認為「我確實是已經中年了，但我並不認為我們這個是偶像劇。當然我們角色之間有很多情感上的糾纏，但是我覺得它不算是偶像劇，是挺成熟的一個感情的發展。」

他認為，劇中林峯（飾演方恒之）對劉濤 （飾演簡愛）的愛，「是源於大家在工作上的理念，還有價值觀很接近，都是想去證明自己，憑自己的能力去得到身邊人，得到全世界的人的認同。他們兩個可能在這方面有共同點，所以就走在了一起。」

「星辰大海」講述了在外貿行業強勢崛起的大時代背景下，孤女劉濤輾轉來到廣州打工，憑藉聰明、善良、敢打敢拚的鬥志，最終成長為跨國集團老總的故事。

劇中，劉濤和東南亞 地區富商之子林峯心心相惜，但由於世事無常，他們從戀愛走到分手，最後又再次結合，最終成為人生伴侶。