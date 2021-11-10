我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

余文樂曝拍「頭文字D」秘辛 周杰倫撞車險喪命

記者黃保慧／綜合報導
余文樂實現了自己夢寐以求的露營初體驗。（取材自Inside out）
余文樂實現了自己夢寐以求的露營初體驗。（取材自Inside out）

港星余文樂在自家頻道「Inside out」無所不談，他想起2005年上映的電影「頭文字D」一段往事，當年他和飾演藤原拓海的周杰倫與及其他車手，多次在日本「秋名山」飆車較技，有四個險要陡壁及五個連環髮夾彎，回想起昔日拍戲的情景，雖然事隔多年，余文樂仍猶有餘悸地說：「拍『頭文字D』 時撞了幾次車，撞到差點周杰倫都沒有了，把我嚇壞，把整個欄（護欄）都撞爛飛出去，杰倫那台車沒了，嚇死……我真的嚇死。」

余文樂實現了自己夢寐以求的露營初體驗。（取材自Inside out）
余文樂實現了自己夢寐以求的露營初體驗。（取材自Inside out）

余文樂在影片中分享往事，影片導演不經意説著「頭文字D」的年代自己才就讀國二，余文樂聽著即幽默起來連聲說：「好啦，夠年輕了，下車吧。」你一言我一句，車程中充滿了歡樂氣氛。經過生活和工作上的歷練，今天的樂仔沒有了年少時的輕狂 ，換來的是平易近人。

首次踏足郊區營地的余文樂，過去一直苦無機會去實現這個夢想，如今夢想成真，他慨嘆說：「一直都想嘗試露營，由單身想到結婚，結婚想到都生了兩個，今天才第一次去。」

余文樂實現了自己夢寐以求的露營初體驗。（取材自Inside out）
余文樂實現了自己夢寐以求的露營初體驗。（取材自Inside out）

他對露營環境感到新鮮，在清澈溪間河邊紮營，他還笑問：「會有熊出現嗎？」他與同行的友人，攜帶不少專業的露營用具，由細小工具至專業露營車都有，他亦親手搭建帳篷，極度投入，可惜期間意外下着大雨，同行友人還表示：「露營多次也未遇過下大雨，到底是誰？」在旁的余文樂顯得無奈，冒雨紮營之餘，幸好找到樂趣，雨中享受咖啡，又與導演玩猜拳，輸了要步入冰冷河水，玩得不亦樂乎。

導演 周杰倫 咖啡

上一則

「魷魚遊戲2」確定開拍 李政宰洛城合體李奧納多

下一則

帶貨幕後花絮 張柏芝親嘗螺螄粉

延伸閱讀

余文樂爆「頭文字D」秋名山飆車：差點把周杰倫撞沒了

余文樂爆「頭文字D」秋名山飆車：差點把周杰倫撞沒了
華裔明星收入榜首 周杰倫4年吸金3.3億美元

華裔明星收入榜首 周杰倫4年吸金3.3億美元

4年撈金3.3億美元 周杰倫登中港台明星收入排行榜冠軍

4年撈金3.3億美元 周杰倫登中港台明星收入排行榜冠軍
防彈咖啡去年賺4.5億 「巨星傳奇」擬赴港上市

防彈咖啡去年賺4.5億 「巨星傳奇」擬赴港上市

熱門新聞

朱寶意（右）曾在電影「英雄本色」中飾演張國榮女友。（取材自微博）

張國榮螢幕情侶 「神仙姐姐」息影多年氣質不減

2021-11-06 02:20
Angelababy拍廣告，兒子小海綿去探班，意外曝光了她的婚姻狀況。（取材自微博）

Angelababy兒探班 意外曝她和黃曉明婚姻狀況

2021-11-03 02:25
再米熱。取材自微博

女星演爛片意外爆紅 養眼性感曲線驚豔中國網友

2021-11-06 17:31
丹尼爾克雷格透露初接任龐德時就已經跟製片人提過該如何退場。（路透資料照片）

龐德命運早已定 丹尼爾克雷格15年前就談過結局

2021-11-06 19:17
林青霞67歲狀態依舊超好。(取材自微博)

林青霞半年甩肉11公斤 美回29年前巔峰 巨大鑽戒搶眼

2021-11-04 22:44
蕭薔推出2022年曆。圖／珍世美學基金會提供

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

2021-11-08 12:52

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排
紐約上州華人家庭失火2死 單親媽痛失女兒

紐約上州華人家庭失火2死 單親媽痛失女兒