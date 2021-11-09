余文樂爆「頭文字D」秋名山飆車：差點把周杰倫撞沒了

余文樂實現了自己夢寐以求的露營初體驗。(取材自Inside out)

港星余文樂在自家頻道「Inside out」無所不談，他想起2005年上映的電影「頭文字D」一段往事，當年他和飾演藤原拓海的周杰倫 與及其他車手，多次在日本「秋名山」飆車較技，有4個險要陡壁及5個連環發夾彎，回想起昔日拍戲的情景，雖然事隔多年，余文樂仍猶有餘悸地說：「拍『頭文字D』 時撞了幾次車，撞到差點周杰倫都沒有了，把我嚇壞，把整個欄（護欄）都撞爛飛出去，杰倫那台車沒了，嚇死......我真的嚇死。」

「頭文字D」由周杰倫（右起）、陳冠希、余文樂主演。(本報資料照片)

余文樂在影片中分享往事，影片導演 不經意説著「頭文字D」的年代自己才就讀國二，余文樂聽著即幽默起來連聲說：「好啦，夠年輕了，下車吧。」你一言我一句，車程中充滿了歡樂氣氛。經過生活和工作上的歷練，今天的樂仔沒有了年少時的輕狂 ，換來的是平易近人。

首次踏足郊區營地的余文樂，過去一直苦無機會去實現這個夢想，如今夢想成真，他慨嘆說：「一直都想嘗試露營，由單身想到結婚，結婚想到都生了兩個，今天才第一次去。」

余文樂實現了自己夢寐以求的露營初體驗。(取材自Inside out)

他對露營環境感到新鮮，在清澈溪間河邊紮營，他還笑問：「會有熊出現嗎？」他與同行的友人，攜帶不少專業的露營用具，由細小工具至專業露營車都有，他亦親手搭建帳篷，極度投入，可惜期間意外下着大雨，同行友人還表示：「露營多次也未遇過下大雨，到底是誰？」在旁的余文樂顯得無奈，冒雨紮營之餘，幸好找到樂趣，雨中享受咖啡 ，又與導演玩猜拳，輸了要步入冰冷河水，玩得不亦樂乎。