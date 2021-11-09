黃曉明拍戲要求女演員真打 被搧到耳鳴還安慰對方

黃曉明在拍攝一場扇巴掌戲時，主動要求對戲女演員真打。（取材自微博）

黃曉明主演電影 「最後的真相」，近日發布最新現場花絮，黃曉明在拍攝一場搧巴掌戲的時候，主動要求對戲女演員真打，還讓她不要有負擔。拍攝結束後，他更安慰因壓力大而流淚的女演員，相當溫柔。

貓眼電影報導，視頻中，黃曉明一改往日霸總形象，身穿灰色西服外套，鬍子拉碴、頭髮飄散在兩邊，臉上還有些許的傷口，宛如流浪漢。

與他搭戲的是女演員王影璐，當天兩人正在拍一場搧巴掌的戲。開拍前黃曉明為了達到效果，連說四次「真的打」，強烈要求對方一定要真打。王影璐聽見前輩的一番話，心中仍舊非常緊張，獨自走到沒人的地方，默默對著牆練習姿勢，一個動作反覆揮動多遍，表情很認真。

等到真正開拍的時候，他們迅速進入角色。王影璐拍攝時連打了黃曉明好幾巴掌，聲音清脆，力度大得頭髮都飛起。黃曉明在拍攝完成之後，才表示有些耳鳴，工作 人員急忙上前扶他坐下，不過他並不介意，一直說著沒事。

女演員拍完之後因為負擔很大，情緒低落，一直在默默流淚。黃曉明反而安慰著她：「乖，沒關係。」還誇讚她表現很好。

電影「最後的真相」將於12月上映。黃曉明在劇中飾演一位鬱鬱不得志的律師，因為不願意違背職業道德，所以被整個行業所唾棄；可是憑藉著自己的才幹，把一個被公認沒有希望的案子扭轉乾坤。原本事業有了起色，誰知黃曉明又再一次面對利益和良心的糾結。