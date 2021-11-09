我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

古天樂爆祕婚？傳與黃紀瑩育有10歲兒 8個月前已離婚

娛樂新聞組／綜合報導
古天樂私生活又被熱議。（取材自Instagram）
古天樂私生活又被熱議。（取材自Instagram）

香港男神古天樂鮮少傳出緋聞，近年比較引人猜測的只有與演員宣萱是否有超越友情的關係。近日他的私生活又引起熱議，一名香港娛樂圈記者聲稱他已祕密結婚，還有一個十歲的兒子。

騰訊報導，這名娛樂圈記者在個人帳號中經常爆料一些港圈八卦緋聞，日前有網友詢問古天樂的消息，她回覆稱「古天樂與黃紀瑩早已結婚生子，且還有一個十歲的兒子」。其實，此前也曾傳出古天樂與黃紀瑩祕密結婚的消息，但一直以來兩位當事人都沒有回應。

但網友也提出質疑，「兩人不是早已分手了嗎？」對此，這位記者繼續爆料說兩人在八個月前才離婚，對於這個爆料，不少網友半信半疑，但因為該記者常爆料圈內八卦，可信度頗高。

黃紀瑩是古天樂唯一承認的女友，1994年參加港姐選拔，斬獲「最上鏡小姐」獎項號。之後黃紀瑩與古天樂合作電視劇「餐餐有宋家」，因戲生情，當時引起熱議。兩人感情一路順利，只可惜最終沒有逃脫「七年之癢」魔咒，最終選擇分道揚鑣。

此前，古天樂曾到西班牙與緬甸拍攝「使徒行者2」，正巧黃紀瑩也同時在這兩個地點出現，所以兩人被傳祕婚，大部分網友並不吃驚。或許是看到此事已掀起不少輿論波瀾，爆料記者改口否認，聲稱自己並未爆料過古天樂的感情，不過並沒有聲稱此前自己所言皆虛。

八卦 香港 緋聞

上一則

黃曉明拍戲要求女演員真打 被搧到耳鳴還安慰對方

下一則

男友無尊被笑野獸 阿喜霸氣護愛

延伸閱讀

兒童該不該打疫苗？伊州離婚夫妻為此鬧上法院

兒童該不該打疫苗？伊州離婚夫妻為此鬧上法院
彭佳慧自曝家有酸民 與男友戀情穩定結婚不急

彭佳慧自曝家有酸民 與男友戀情穩定結婚不急
洋媳婦雪瑞

洋媳婦雪瑞
我的爸媽要離婚

我的爸媽要離婚

熱門新聞

朱寶意（右）曾在電影「英雄本色」中飾演張國榮女友。（取材自微博）

張國榮螢幕情侶 「神仙姐姐」息影多年氣質不減

2021-11-06 02:20
Angelababy拍廣告，兒子小海綿去探班，意外曝光了她的婚姻狀況。（取材自微博）

Angelababy兒探班 意外曝她和黃曉明婚姻狀況

2021-11-03 02:25
馬思純和彭于晏的演出引來許多批評。（取材自微博）

「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏

2021-11-02 02:28
再米熱。取材自微博

女星演爛片意外爆紅 養眼性感曲線驚豔中國網友

2021-11-06 17:31
丹尼爾克雷格透露初接任龐德時就已經跟製片人提過該如何退場。（路透資料照片）

龐德命運早已定 丹尼爾克雷格15年前就談過結局

2021-11-06 19:17
林青霞67歲狀態依舊超好。(取材自微博)

林青霞半年甩肉11公斤 美回29年前巔峰 巨大鑽戒搶眼

2021-11-04 22:44

超人氣

更多 >
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人
氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問

氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問