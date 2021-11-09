古天樂爆祕婚？傳與黃紀瑩育有10歲兒 8個月前已離婚

古天樂私生活又被熱議。（取材自Instagram）

香港 男神古天樂鮮少傳出緋聞 ，近年比較引人猜測的只有與演員宣萱是否有超越友情的關係。近日他的私生活又引起熱議，一名香港娛樂圈記者聲稱他已祕密結婚，還有一個十歲的兒子。

騰訊報導，這名娛樂圈記者在個人帳號中經常爆料一些港圈八卦 緋聞，日前有網友詢問古天樂的消息，她回覆稱「古天樂與黃紀瑩早已結婚生子，且還有一個十歲的兒子」。其實，此前也曾傳出古天樂與黃紀瑩祕密結婚的消息，但一直以來兩位當事人都沒有回應。

但網友也提出質疑，「兩人不是早已分手了嗎？」對此，這位記者繼續爆料說兩人在八個月前才離婚，對於這個爆料，不少網友半信半疑，但因為該記者常爆料圈內八卦，可信度頗高。

黃紀瑩是古天樂唯一承認的女友，1994年參加港姐選拔，斬獲「最上鏡小姐」獎項號。之後黃紀瑩與古天樂合作電視劇「餐餐有宋家」，因戲生情，當時引起熱議。兩人感情一路順利，只可惜最終沒有逃脫「七年之癢」魔咒，最終選擇分道揚鑣。

此前，古天樂曾到西班牙與緬甸拍攝「使徒行者2」，正巧黃紀瑩也同時在這兩個地點出現，所以兩人被傳祕婚，大部分網友並不吃驚。或許是看到此事已掀起不少輿論波瀾，爆料記者改口否認，聲稱自己並未爆料過古天樂的感情，不過並沒有聲稱此前自己所言皆虛。