歐陽娜娜尺度變大了 抹胸禮服擠出深溝 讓人噴鼻血

歐陽娜娜。（取材自微博）

這幾年在中國 發展得順風順水的歐陽娜娜，又今年才21歲的她，手上已經有數個時尚 品牌代言， 再度證明自己「新生代時尚寵兒代表」的實力。同時歐陽娜娜漸漸褪去青澀稚嫩的模樣，舉手投足間越來越有大明星的味道，特別是在穿著打扮上，也開始變得成熟。

而且透過工作室（經紀公司）還不時的都會放送各種歐陽娜娜出席公開活動，或是私下出遊的美照，每一次都足以讓粉絲對於她的美顏感到讚嘆。像是先前曾拍過一組美照，妝容所呈現出來的「貴氣感」就被粉絲推爆，社群 平台留言區都在誇她狀態好、妝容絕美，同時也有不少人敲碗，希望能分享這場活動妝容的教學影片。而有求必應的歐陽娜娜特別找來當天負責的化妝師，「原班人馬」重現這款被誇「殺瘋了」的富家千金妝。

歐陽娜娜。（取材自微博）

出席大型活動，歐陽娜娜也明顯在服裝選擇上的尺度變大了，前段時間登上大陸央視晚會的舞台，她身上的白紗洋裝前後都開了大V字，表演時另一套禮服也有類似的設計，領口位置若隱若現地微露酥胸，用網友的話形容就是又純又欲。近期歐陽娜娜現身代言時尚品牌活動，挑選了Ming Ma的抹胸花苞裙禮服搭配美鞋，並拍攝了一系列畫報。歐陽娜娜不僅秀出纖纖細腿，禮服胸口的蝴蝶結，更直接讓她擠出深溝，渾圓雪乳呼之欲出，真實的好身材曲線，讓人噴鼻血，也不忍把目光移開。