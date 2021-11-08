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舒淇投資電影不怕賠錢：應該給新導演試錯的機會

記者黃保慧／即時報導
舒淇在節目上被爆料投資電影總賠錢。(取材自微博)
舒淇在節目上被爆料投資電影總賠錢。(取材自微博)

舒淇在中國剛拍完新片「尋她」，最近和名導陳凱歌等人，一起為節目「開拍吧電影」擔任「影視綠燈會」成員，節目要還原電影流程中的審查制度，來幫助導演們完成作品。而主持張紹剛笑指舒淇是成員中最容易做錯投資決定的一位，但舒淇認為應該給新人導演試錯的機會的想法受到熱烈討論，不僅上了熱搜還獲得許多迴響，紛紛大讚舒淇十分暖心。

「開拍吧電影」是中國年輕導演真人實境秀，節目中的「影視綠燈會」成員是決定什麼電影最終可投拍的決策小組，舒淇也在其中，張紹剛透露她會在其他成員「煽風點火」兼表面幫忙的情況下，讓她「賠錢」，張紹剛說：「她從來沒有失手過，因為從來沒有得過手，在這個過程中她太讓人心痛。」舒淇笑說：「對，我就是新手的投資方！」她昨天也轉發這段對話影片表示，「新人嘛，總是得交學點學費呀！」

舒淇在大陸節目上被爆料投資電影總賠錢。(取材自微博)
舒淇在大陸節目上被爆料投資電影總賠錢。(取材自微博)

舒淇的新片「尋她」就是和新導演合作，她認為新導演特別熱情和熱血：「我們作為前輩，就是希望去幫助他們完成作品，哪怕你覺得，這可能是一個不是這樣子的方式，但對年輕導演來說，他們不嘗試，他們可能不會覺得這是對的還是錯的。所以作為前輩，我覺得我們只能盡量在電影世界中，幫他們創造他們的世界。」舒淇這番言論的重點「舒淇說應該給新人導演試錯的機會」也上了微博熱搜榜，大讚她是非常好的前輩。

導演 電影 投資

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