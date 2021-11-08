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梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

娛樂新聞組／綜合報導
●●●梁家輝罕見露面談梅艷芳，真情流露。（視頻截圖）
●●●梁家輝罕見露面談梅艷芳，真情流露。（視頻截圖）

電影「梅艷芳」劇組近日釋出一段觀影視頻，63歲的影帝梁家輝罕見露面談梅艷芳，其真情流露引起網友熱議。

網易娛樂報導，視頻中，梁家輝身穿一件簡單的格子襯衫，戴著黑框眼鏡，臉上已經可以看到歲月的痕跡，有了些許皺紋，但依舊氣質不凡，精神矍鑠。

梁家輝在採訪過程中，談到了昔日好友梅艷芳，情到深處淚自流。梁家輝在回憶到過去與梅艷芳的美好時光時，即便時隔已久，但想到過往種種，難掩情緒聲音哽咽，失聲痛哭。

梅艷芳離世快要20年。（本報資料照片）
梅艷芳離世快要20年。（本報資料照片）

期間，梁家輝的情緒湧上心頭，所有的隱忍一下子崩潰，再也控制不住。更是一隻手用力捶著自己的胸口，表情痛苦，既是對梅艷芳英年早逝的難過，也是對美好往事的感懷。

據悉，梁家輝此次現身，主要是為電影「梅艷芳」做宣傳。該片是根據中國香港傳奇人物梅艷芳的經典一生改編而成，主要講述在梅艷芳短短40年的人生中，其人生歷程與堅強品質，以此紀念這位芳華絕代的人物。

而梁家輝在觀看電影之後能夠動情落淚，除了電影較為完整流暢展現出梅艷芳的一生外，更是勾起了其與梅艷芳之間的種種回憶。梁家輝曾經與梅艷芳共同主演過「何日君再來」，講述了一段亂世情緣。兩人曾經多次一起合作，結下了深厚情誼。

梁家輝罕見露面談梅艷芳，真情流露。（視頻截圖）
梁家輝罕見露面談梅艷芳，真情流露。（視頻截圖）

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