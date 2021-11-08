直播帶貨遭酸 黃子韜暴氣：賺點錢不行？

黃子韜不斷開啟新事業。（取材自微博）

中國 藝人黃子韜不斷開啟新事業，除了擔任娛樂公司CEO，近來還成立電商 公司，並且自己下場直播賣貨，以獨特的「咆嘯式銷售」風格大受歡迎。不過，他坦言有很多人看不起他做直播，惱怒批：「賺點錢還不行？」

網易娛樂引述台媒報導，黃子韜看到有人說「明星帶貨很low」，疑問為什麼非要把明星、網紅、帶貨主播區分出高低等級，「有意義嗎？有必要分這個東西嗎？那你說，你連網紅都不是，我想問你，你自己把自己放在哪？」他覺得當網紅或帶貨主播並沒什麼不好，當明星也沒有多厲害，「也就那樣，不都是為了混口飯吃嗎？」

據報導，黃子韜認為，大家都是開開心心地在做自己的工作 ，他也沒有打算為自己設下任何的界線，「所以不要總是看到一個明星去做了點什麼事，你就覺得『明星怎麼去做這樣的事情』，明星做什麼不行啦？人家賺點錢還不行？誰不想賺錢，你告訴我！」

黃子韜承認，當明星、開直播賣貨就是在賺錢，「我擺明了告訴你，我就是要賺錢！」但他強調自己其實也不缺錢，做這些事是為了進一步挑戰完美，而且賺的都是有良心的錢，自認能夠對得起所有消費者，讓大家拿到好的優惠和商品、自己也如願賺到錢，創造雙贏「有什麼不可以」。