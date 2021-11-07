馬思純被爆祕婚樂團男友張哲軒 網友驚呼「瘋了嗎？」

馬思純被爆結婚。(取材自微博)

33歲金馬影后馬思純今年3月被拍到跟樂團「盤尼西林」主唱張哲軒約會，近日被爆出兩人已偷偷祕婚，而且疑似是男方團員洩密，引發網友譁然。

綜合媒體報導，有網友在微博 9月留言祝福小樂（張哲軒）和馬思純新婚快樂，還強調消息「千真萬確」、來源是盤尼西林吉他手劉佳。但也有人PO文指出，其實他們還沒有結婚，只是準備要結，馬思純的小姨蔣雯麗還特地從英國 回來，就是為了要確認張哲軒值不值得託付。

馬思純與主唱男友張哲軒（圖右）祕婚，但未獲證實。(取材自微博)

報導指出，網友也發現之前邊遠轉發張哲軒新歌時，發出雙喜符號，當時網友不知除了發新歌，另一喜從何而來，現在覺得原來早有暗示。

馬思純日前被拍到現身機場 時身形圓了一圈，雖然她過去也曾坦承因情緒病體重失控，但結合婚訊，也有網友猜測她可能懷孕了，種種疑問待還待當事人說明。

報導說，張哲軒身上有不少爭議話題，曾被爆出約砲時不想戴套，被女方拒絕後說「懷我的孩子不好嗎」，不尊重的行為遭到網友批評；網友覺得他不是個結婚的好對象，質疑馬思純太過於戀愛腦，要她快逃。

張哲軒人品受質疑，但仍以音樂才華在2019年被選入30歲以下菁英榜，2人戀情不被馬思純粉絲看好，網友都要她醒醒、別再戀愛腦，張哲軒為此還在女友微博下留言嗆她粉絲。如今，結婚消息傳出後，許多人吃驚大呼「馬思純瘋了吧」、「我真的不理解」、「很想祝福的，但是那個男的真的不是啥好人」；但也有人認為當事人自己幸福就好。