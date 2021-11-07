范丞丞拍戲耍調皮 戲外拍照技術被嫌棄

范丞丞(右)與文淇有最萌身高差。（圖：愛奇藝國際站提供）

愛奇藝迷霧劇場 繼「隱秘的角落」、「沉默的真相」、「八角亭謎霧」等話題作品後，再推科幻懸疑劇「致命願望」，找來馮紹峰、文淇、范丞丞主演，不僅劇情燒腦，更直擊人性貪婪以及人類被科技掌控生活後所帶來的可怕後果。「致命願望」描述一款名叫「餵食」（Wisher）的應用程式，無預警地出現在一群大學生的手機 裡，只要向它許下願望，完成隨機分配的簡單任務，願望便能實現，經不起誘惑的年輕人們，如同和魔鬼簽下契約，引發了未知的蝴蝶效應。

身高185公分的范丞丞在拍攝時曾一屁股把嬌小的文淇撞出鏡頭外，還要現場小童星喊文淇「阿姨」，在彩排爭執場面時，他故意詢問導演 能否加碼多打文淇2下，調皮性格被工作人員戲稱是「腹黑丞」，拍照技術更被文淇嫌棄「把我拍得好醜」，讓拍攝現場氣氛充滿歡樂。

之前在職場愛情劇「生活家」中表現搶眼的文淇，這次挑戰詮釋內心堅強勇敢的女大生，劇中她與馮紹峰是同父異母兄妹，渴望母愛卻又不敢輕易靠近的神情，令人留下深刻印象。導演楊苗透露，18歲的文淇對角色的理解通透、感受力豐沛，大讚她是天生的演員。

「致命願望」中馮紹峰飾演被現實壓迫的報社記者「那多」，為此他在外型上也做了很大改變，他戴起粗框眼鏡，灰白髮色加上落腮鬍，帶出熟男滄桑感，不少劇迷第一眼都沒認出他來。劇裡他在採訪基因豬投江案的過程中，意外遭綁架並接到神祕男子「老妖」（邵兵飾）的通話，約他一起「幹大事」，為了籌措媽媽的療養費，他答應協助調查「餵食者協會」，因而被捲入事件當中。

馮紹峰這次角色不僅正義感極強，更是寵妹狂魔，對妹妹「路里」（文淇飾）呵護有加，深怕她受到傷害，得知范丞丞飾演的「裘文東」跟妹妹走得很近後便直呼他是渣男還一路尾隨兩人，偷偷摸摸模樣被警衛當成竊賊出糗。第6集中，馮紹峰認為范丞丞讓妹妹身陷險境，威脅要讓他毀容、諷刺他是「小白臉」，范丞丞毫不退縮地回嗆他「自大且無可救藥」，兩人你來我往，最後馮紹峰氣到揪著范丞丞的衣領放話「我會一直盯著你」。

馮紹峰也搞笑地在微博上Po出他在劇裡的手機訊息畫面，上頭寫著「離我妹妹路里遠點，明白了嗎？」釣出范丞丞留言「那多，如果你真的想關心路里，就用我們年輕人的方式，來鬥圖啊」，馮紹峰立刻以「別怪我不客氣了」的表情包回應，讓圍觀的網友笑稱，「打起來、打起來」。

積極進軍戲劇圈的范丞丞拍完古裝劇「靈域」後，這次在「致命願望」裡飾演聰明冷靜的學生會副會長，本想帶領學生們找出手機應用程式「餵食」的運作機制，卻逐漸遊走在黑化邊緣，讓他過了演反派的癮。劇中，他跟文淇童年時曾短暫相遇，長大後再度重逢，在追查應用程式「餵食」（Wisher）與同學死亡關聯性的過程中，慢慢互有好感，彼此傾吐成長過程歷經的傷痛，兩人CP感十足，並肩漫步時的超萌身高差也引起討論。