劉詩詩「1個月只工作1天」 粉絲失望喊退圈

劉詩詩已一年半沒接新作品，粉絲失望開罵。（取材自微博）

10年前憑藉穿越劇「步步驚心」人氣急升的演員劉詩詩 ，2019年生下兒子，去年產後復出後連推兩套劇集「親愛的自己」以及「流金歲月」，原本被外界視為要積極回歸，然而拍完這兩部戲後突然就停了下來，至今約已一年半沒接新作品，引起粉絲不滿喊話退圈。

綜合媒體報導，劉詩詩工作 室近日發布11月行程，劉詩詩只在18日這一天有工作，許多粉絲生氣留言，指她不入組拍戲，連活動都甚少出席，一個月只上一日班。甚至表示如果想生二胎或者轉幕後就言明，不要拖著粉絲，一直回應在看劇本，又或者去上表演課、練台詞，提升業務能力，「能不能不要敷衍和應付粉絲」、「脫了多少粉心裡沒數嗎」、「最傷的就是每次都說在看劇本了，粉絲抱著期望一直等啊等」。

不過，也有人替劉詩詩緩頰，認為粉絲不需要管這麼多，反駁「想追拍戲的女明星，你可以追其他人呀」、「感覺詩不是不想拍戲，不是一直沒找到合適的」、「沒人能有權決定人家幹什麼，而且明星也是人，也有自己的活法」，希望大家不要再逼迫劉詩詩。

其實劉詩詩在影視作品方面基本是每年推出兩套劇，近年來拍攝雜誌、出席活動以及代言的次數也越來越多，大眾多數是讚揚她的美貌、氣質與體態，在演技方面總是被詬病，因此減產未必是一件壞事，找準自己的路線才是最重要。