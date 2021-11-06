白百何抱奶娃 離婚6年疑復合初戀秘產二胎

白百何（圖）被拍到疑似生二胎，網友紛紛猜測孩子父親是張思麟。（取材自微博）

37歲大陸女星白百何 與歌手陳羽凡於2006年結婚、2015年離婚，至今已經六年。近日有媒體拍到白百何抱著小孩逛街的畫面，疑似生二胎的消息掀起網友熱議，紛紛猜測孩子的爸爸是誰。

綜合媒體報導，白百何日前與好友一起現身北京 ，過沒多久，白百何的母親帶著孩子一起與她會合，逛完街後，一行人開車返家，抵達小區車庫後，白百何將孩子從車上抱下，隨後與孩子一同乘電梯回家。

從視頻畫面可見，小孩大約一歲多，長得胖嘟嘟的，不過未能分辨出是男孩還是女孩。

白百何被拍到疑似生二胎，網友紛紛猜測孩子父親是張思麟（圖）。（取材自微博）

白百何疑似生二胎的消息傳出後，網友更關心的是孩子的父親是誰。據悉，2019年2月，白百何被媒體拍到曾與大學同學張思麟一起現身醫院婦產科，另有知情人士透露兩人在大學的時就曾是一對，舊情復燃機率大。2020年初，兩人又被拍到現身某俱樂部，全程舉止親暱。

據了解，白百何與前夫陳羽凡已經有一個兒子，今年已經13歲了。離婚後，兒子跟著白百何生活，從白百何的日常動態可以看出，母子兩人關係親密，白百何不久前還在社交平台曬出了母子同框照片。

白百何疑似生下二胎的畫面曝光後，網友紛紛留言「祝福，有了新的生活」、「現在女星流行突然多一個小孩嗎」。