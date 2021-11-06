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吳鎮宇「濁水漂流」扮露宿者 盼關注社會議題

記者陳建嘉／綜合報導
吳鎮宇（左）、李麗珍（右）在「濁水漂流」有精采演出。（圖：滿滿額提供）
吳鎮宇（左）、李麗珍（右）在「濁水漂流」有精采演出。（圖：滿滿額提供）

強勢問鼎金馬多項大獎的「濁水漂流」，在第58屆金馬獎一共獲得12項提名，是香港電影相隔多年後，再次獲得多項入圍肯定，不但是本屆最大贏家，也讓電影引發高度期待，由同為影帝的吳鎮宇、謝君豪、影后李麗珍、蔡思韵、柯煒林聯合演出，卡司含金量超高。

日昨公開電影首支花絮「天橋下的我們」，演員們及導演分別分享他們對「濁水漂流」的感受及對於露宿者議題的看法，身為電影靈魂的吳鎮宇更表示：「電影不是要你同情一些事，只是希望能有更多的議題被看見。」

露宿者們大多都沒有親屬關係，但作為同路人，有人罹難他們會相聚一同為逝去者作法事，這群命運共同體縱然生活艱苦，依然選擇在自己合理範圍內掏心對待同伴，在同天空生活下，他們也僅剩下了彼此。「濁水漂流」深刻描繪香港低下階層的生活，如同導演李駿碩強調：「這套電影特別想描述一個人的尊嚴，他生活在一個城方，他如何很努力地生存下去，一群人互相幫助的生存狀態，是一個我怎樣去為我的尊嚴而戰的一種情感。」

在電影裡飾演社工「何姑娘」的蔡思韵，從頭到尾都極力為露宿者爭取應有的賠償，她在演出前，先嘗試了解並跟街友交談，試著去理解他們的生活及思考模式，在過程中她覺得露宿者跟一般人一樣，只是遇到了某些過不去的事情，才導致他們無所選擇而露宿街頭。因演出「金都」獲得金馬男配角提名的朱栢康，在理解街友們的故事後才發現，不是有房子住就能稱為家，因為有時更難找到歸屬感。李麗珍在收到合作邀請後，心有戚戚焉的表示：「因為我是在香港土生土長，又是拍香港電影出道的，很開心可以拍這樣一部有香港特色的電影。」謝君豪因為拍了這部電影後，對露宿者更有所認知，其實每一個露宿者的背後，都有不為人知的故事。

無家者各有故事，「濁水漂流」編劇導演李駿碩強調在編劇的時候，特別不去探討露宿者為何會流落街頭，因為露宿者其實跟一般人沒有差別，遇到了跨不過的障礙，才導致他們選擇這種類型的生活方式，而這種情況在所有人身上都可能會發生，每個人都有可能成為「漂流的人」。吳鎮宇更直言：「電影不是要你同情一些事，其實一個人去到在街上露宿，當然是有他不行的地方，要不就是社會放棄他，不然就他放棄這個社會，正表達了他所演出「輝哥」這個角色所闡述的立場「每個人都有自己的檻，有些自我底線是必須要堅持，無論來自何方、做過什麼，我都有捍衛自己尊嚴的權利。」

電影 香港 導演

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