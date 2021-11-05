林青霞甩肉11公斤 67歲生日亮麗現身

林青霞在微博PO出慶生美照。（取材自微博）

永遠的「東方不敗」林青霞已經67歲了，不過保養得宜的她狀態依舊不錯，在慶生照中氣色紅潤、神采奕奕，貴婦範十足。她的兩顆鑽石石耳環，以及手上的鴿子蛋鑽戒都十分吸睛。

林青霞的氣場也是一如既往地強大，只是因為歲月的沉澱，少了一分鋒芒多了一分溫柔，她在吹蠟燭時臉上掛著自信的微笑，從容面對年歲的增長，心態灑脫又漂亮。

綜合媒體報導，林青霞雖然狀態保持得不錯，但一年前也曾面臨體重飆升，在聖誕節 前一度胖到68公斤，幾個月前她受訪時大方談論減重 過程，靠著飲食管理，同時讓自己動起來，維持打羽球、皮拉提斯以及散步的習慣，兩個月就瘦了九公斤，一直到今年夏天瘦了11公斤，減重毅力相當令人佩服。

天生麗質的林青霞十幾歲就被星探挖掘，出演了第一部作品「窗外」，之後更是帶來了「新蜀山劍俠」、「刀馬旦」和「笑傲江湖之東方不敗」等經典作品。長紅幾十年人氣不減，還被提名 過多次金像獎最佳女主角。

不過在1994年嫁給富商邢李源後，林青霞就基本告別影壇，之後陸續生下了兩個女兒，同時她還有一個繼女邢嘉倩，一家五口幸福美滿。

林青霞和邢嘉倩的關係非常好，有爆料稱她將邢嘉倩視如親子，就連邢嘉倩的生母都讚不絕口，直言自己看到林青霞就高興。