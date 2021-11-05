我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

維州慘敗、新州險勝 民主黨開轟：沒人選拜登當羅斯福

何潤東配對吳謹言 家中兩「延禧迷」好興奮

記者陳慧貞／綜合報導
何潤東在「正青春」中飾演帥氣霸道總裁。（取材自微博）
何潤東在「正青春」中飾演帥氣霸道總裁。（取材自微博）

46歲的何潤東主演陸劇「正青春」，劇中他飾演高富帥的霸道總裁「溫哲」，卻因在看多了職場明爭暗鬥，對吳謹言飾演、單純、熱情的女主角「章小魚」特別有好感，何潤東受訪表示，和吳謹言合作，身邊的人比他還興奮。「因為我老婆、我媽，她們都有看『延禧攻略』」，自曝家人們很期待看到吳謹言時裝演出。

吳謹言在「正青春」中飾演單純、熱情的女主角「章小魚」。（取材自微博）
吳謹言在「正青春」中飾演單純、熱情的女主角「章小魚」。（取材自微博）

「正青春」描述各年齡層的都會女性，如何在激烈的商場文化中，面對工作競爭與生活壓力。聊起和吳謹言對戲的感想，何潤東表示：「謹言很鬼靈精怪，她飾演的『章小魚』比較多層次。」對於自己詮釋霸總「溫哲」一角，何潤東認為人物性格飽滿，很開心參與了一部整體來說非常好的作品。

何潤東笑言：「其實我覺得自己身上沒有什麼霸道總裁的特質，人家找我演了霸道總裁，就成了一條不歸路了。」甚至連古裝劇，何潤東都曾飾演「項羽」等霸氣十足的經典角色，他受訪時笑說，很願意嘗試與霸道總裁相反的其他戲路。

戲裡追求吳謹言的方式，令何潤東想起學生時期，總有人會對心儀女生以開玩笑、欺負或戲弄方式，獲得對方注意，笑說「其實這也是我覺得『溫哲』可愛的地方，因為他在商場上面對那麼多奸詐的人，但對於愛情，他卻會流露出這麼幼稚的一面。」何潤東透露：「很多男人其實都有這麼幼稚的一面」。

工作

上一則

回家驚見4歲女兒「手做晚餐」林心如含淚吃光光

下一則

「驚奇隊長2」角色未明 朴敘俊悄然回韓

延伸閱讀

再演宮鬥劇 吳謹言有望翻紅？

再演宮鬥劇 吳謹言有望翻紅？
何潤東曾罹自閉症 幻聽長達3年害怕到哭

何潤東曾罹自閉症 幻聽長達3年害怕到哭
何潤東喬「房事」 孫儷給建議：住爸媽家附近

何潤東喬「房事」 孫儷給建議：住爸媽家附近
揚名南韓…張立昂獲獎大驚喜

揚名南韓…張立昂獲獎大驚喜

熱門新聞

劉嘉玲當脫口秀主持人，大爆林青霞（圖）、張國榮打麻將的小祕密。（本報系資料照片）

劉嘉玲出賣好友 揭張國榮、林青霞打牌祕辛

2021-10-29 02:30
馬思純和彭于晏的演出引來許多批評。（取材自微博）

「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏

2021-11-02 02:28
汪小菲和大S又傳出婚變。（取材自微博）

汪小菲悄刪照？ 網瘋傳「大S將官宣離婚」 S媽說話了

2021-10-30 20:27
年過半百的布魯克雪德絲依舊充滿明星丰采。（路透資料照片）

「漂亮寶貝」賣牛仔褲不穿內褲被罵翻 40年後直呼冤枉

2021-10-29 14:46
Angelababy拍廣告，兒子小海綿去探班，意外曝光了她的婚姻狀況。（取材自微博）

Angelababy兒探班 意外曝她和黃曉明婚姻狀況

2021-11-03 02:25
孫祈駿被爆戀愛劈腿、欠錢，還曾經與自己的女老闆發生親密關係。（取材自微博）

台灣男偶像爆劈腿女星、睡老闆 還扯：約砲娛樂圈常態

2021-11-02 02:22

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆