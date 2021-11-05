何潤東配對吳謹言 家中兩「延禧迷」好興奮

何潤東在「正青春」中飾演帥氣霸道總裁。（取材自微博）

46歲的何潤東主演陸劇「正青春」，劇中他飾演高富帥的霸道總裁「溫哲」，卻因在看多了職場明爭暗鬥，對吳謹言飾演、單純、熱情的女主角「章小魚」特別有好感，何潤東受訪表示，和吳謹言合作，身邊的人比他還興奮。「因為我老婆、我媽，她們都有看『延禧攻略』」，自曝家人們很期待看到吳謹言時裝演出。

吳謹言在「正青春」中飾演單純、熱情的女主角「章小魚」。（取材自微博）

「正青春」描述各年齡層的都會女性，如何在激烈的商場文化中，面對工作 競爭與生活壓力。聊起和吳謹言對戲的感想，何潤東表示：「謹言很鬼靈精怪，她飾演的『章小魚』比較多層次。」對於自己詮釋霸總「溫哲」一角，何潤東認為人物性格飽滿，很開心參與了一部整體來說非常好的作品。

何潤東笑言：「其實我覺得自己身上沒有什麼霸道總裁的特質，人家找我演了霸道總裁，就成了一條不歸路了。」甚至連古裝劇，何潤東都曾飾演「項羽」等霸氣十足的經典角色，他受訪時笑說，很願意嘗試與霸道總裁相反的其他戲路。

戲裡追求吳謹言的方式，令何潤東想起學生時期，總有人會對心儀女生以開玩笑、欺負或戲弄方式，獲得對方注意，笑說「其實這也是我覺得『溫哲』可愛的地方，因為他在商場上面對那麼多奸詐的人，但對於愛情，他卻會流露出這麼幼稚的一面。」何潤東透露：「很多男人其實都有這麼幼稚的一面」。