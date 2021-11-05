范冰冰頂新髮型看秀 妝容粉衣被笑「穿越拍鬼片」

范冰冰的手也讓網友以「手如柔荑，指若削蔥」稱讚。（取材自Instagram）

許久不見的范冰冰 現身天津，出席中國 設計師馬凱的品牌發表大秀，一身粉藕色手工服飾、嫩綠色線緄邊，讓她一秒穿越時空，驚艷粉絲「這是哪幅古畫裡鑽出來的仙女」？加上她以公主切髮型搭襯，網友都表示這身「人面桃花相映紅」的造型，讓她端坐在那兒儼然是公主安坐宮殿中。

范冰冰出席M essential天津大秀。(取材自微博)

范冰冰的靈氣穿搭展現東方美人的風情，雖然說相當空靈，但在身邊的人和場景烘托之下，頗有穿越時空拍鬼片的奇趣之感，粉紅和嫩綠的配色也讓人想到日本漫畫《鬼滅之刃》中竈門禰豆子的穿搭色彩，中國網友則一面倒表示「范爺」氣質、顏值都是一絕，尤其在攝影 師拍攝的畫報中，她不只顏值被網友大讚，連纖纖素手也有網友搬出古文「手如柔荑，指若削蔥」來形容，她也在獨具東方色彩的場景中，拍下顏值勝過一切的照片。

M essential是中國設計師馬凱於2014年成立的品牌，曾因坎達爾珍娜（Kendall Jenner）穿著品牌蕾絲內衣T恤的街拍，而成為話題；日前在天津安里甘教堂舉辦2022春夏女裝發表，邀請了范爺助陣，新作以東方圖景融入當代時裝，展現浪漫摩登的東方新境。范冰冰所穿的服裝也詮釋了品牌純手工刺繡的風格，以藕粉、嫩綠互搭，帶來春日柔美的意象。