李少紅曬名導合照 馮小剛連凳子都沒

李少紅(後排右三)在社交平台上曬出和陳凱歌(前排左三)、馮小剛(前排左一)等導演的合照。（取材自微博）

導演 李少紅日昨在社交平台上曬出和陳凱歌等導演的合照，並配文道：「十年的見證，老人兒未老，青蔥長勢正好。」

貓眼娛樂報導，當天各位導演穿搭以暗色系為主，氣質沉穩很有業內大佬的氣勢。李少紅站在中間的位置，是一群男導演中唯二的女導演之一，可見她在影視圈中的地位。

香港 老牌導演爾冬陞則站在她旁邊，他出身藝術世家，兩個哥哥都是業內大佬，他從演員轉行當導演後也拿到了種大獎。63歲的他身材依舊高大健碩，五官立體，仍能看出年輕時的風流倜儻。

知名導演馮小剛則坐在角落，而且連凳子都沒有，直接席地而坐，頭靠在身後的友人身上，只有半擡高的臉還能看出以前的傲氣。

69歲的陳凱歌穿著深咖色外套搭配襯衫，他和爾冬升一樣身材十分高大，如今雖然年近70，但他身體保養得當，氣色紅潤精神好，搭配滿頭黑髮很顯年輕。

網友們看到他們同台，紛紛留言表示雖然大家的年紀都已經不再年輕，但還是希望他們想導就導。

據悉，這些導演們都有過很多精采作品，李少紅的代表作包括「紅粉」、「橘子紅了」，她還和陳紅合作過「大明宮詞」。陳凱歌的作品也是非常有名氣，特別是「霸王別姬」享譽國際。