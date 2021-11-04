男團三成員玩4P 影片外流被解約

嘻哈團體「8MILE KIDZ」中三名成員與一名年輕女性4P的影片，近日在網上流傳。（取材自微博）

中國 嘻哈團體「8MILE KIDZ」中三名成員與一名年輕女性4P的影片於近日在網上流傳，片中一名男性在「多人運動」時還邊喊著「8 mile ganggang」，讓網友猜測是8MILE KIDZ成員，事後也證實就是「8MILE KIDZ」中的萬六、達芬奇與Leyon B，當中兩人未成年，一人也才剛滿18歲。

而該團老闆夜楠二度發聲明，首次聲明中透露已帶著三名成員向警方說明影片外洩等事情經過，並先暫停成員活動，強調「做藝先做人」，提醒旗下藝人要引以為戒，並會進行全面教育 。第二次聲明則表示已與4P影片中的三成員解除合約關係。

「8MILE KIDZ」成員爆4P影片外流，已親自到案說明。（取材自微博）

不過由於影片仍在網路瘋傳引起網友熱議，當中未成年成員萬六的媽媽與女友都發聲為他求情，希望大眾能原諒年少無知的他們。

萬六的媽媽發文表示，知悉兒子影片一事感到相當痛心，也親自帶著兒子去投案，接受調查。萬六媽媽說道：「做錯事就一定要承擔該有的後果，這是我作為家長堅定的態度」，並因兒子做出「影響社會公序良俗」的事向大眾道歉，萬六媽媽稱影片拍攝於兒子簽進公司之前，也對公司致歉。萬六媽媽也拜託大家別再散布影片。

而萬六女友也同樣為他求情，有網友質疑「你們是各玩各的嗎？都這樣了還能繼續支持？」萬六女友則回應影片發生在兩人戀愛之前，交往後萬六並沒有做過對不起她的事，而且是個用心負責的男友。她還透露有跟萬六詳聊過影片一事，坦言萬六確實做錯了，年少無知，但也直言：「如果一直抓著別人已經認錯的事不放，有甚麼必要嗎」。

不過網友對於媽媽與女友的愛護之心並不買單，直轟萬六為何不自己出來道歉，「躲在媽媽後面，對得起父母嗎！」