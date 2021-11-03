曖昧頻頻…歐陽娜娜、范丞丞被爆祕戀半年了

歐陽娜娜(圖)傳已和范丞丞祕戀半年，彼此曖昧不斷。(取材自微博)

星二代歐陽娜娜日前傳出與范冰冰 的弟弟范丞丞戀愛ing，就連范丞丞手臂上的蝴蝶紋身，都被外界猜測是對歐陽娜娜愛的告白，但范丞丞事後發聲明否認，不過范丞丞和歐陽娜娜近日又爆出，其實兩人已祕戀半年，而且彼此間曖昧不斷。

綜合媒體報導，21歲歐陽娜娜曾因合作電影「祕果」，和導演 陳凱歌的兒子陳飛宇傳緋聞，後來歐陽娜娜又傳出因陸綜「潮流合夥人2」，與范冰冰的弟弟范丞丞擦出愛火，就連范丞丞手臂上的蝴蝶紋身，也被聯想是愛的告白。因為蝴蝶的韓文讀音和歐陽娜娜暱稱「娜比」相同。但男方事後否認，強調紋身只是紀念戲劇作品角色。

不過有節目工作人員出面爆料，歐陽娜娜和范丞丞早就在一起半年了，歐陽娜娜仗著自己早出生「一天」(兩人都是2000年出生)，在節目中要求范丞丞叫她姐姐，兩人也常打打鬧鬧。

其他曖昧舉動還包括，范丞丞特別關心歐陽娜娜，當看到娜娜差點被紙箱砸中，會立刻上前扶好箱子；擅滑雪 的范丞丞會耐心陪首次接觸滑雪的歐陽娜娜練習，還特地調整自己的速度，讓兩人一起到達終點，種種跡象都讓外界直指小倆口是一對。

報導指出，歐陽娜娜和陳飛宇的戀愛雖然已成過去式，但兩人戀情也曾在娛樂圈掀起波瀾，因為陳飛宇，歐陽娜娜在白富美圈被罵得很慘，尤其是耀萊控股有限公司董事長綦建虹掌上明珠綦美合。如今隨著爸爸公司破產，綦家不僅無法再買奢侈品，綦美合據報導也已被踢出中國名媛圈。