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「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏

娛樂新聞組／綜合報導
馬思純和彭于晏的演出引來許多批評。（取材自微博）
馬思純和彭于晏的演出引來許多批評。（取材自微博）

香港導演許鞍華曾執導「女人四十」、「桃姐」，去年更獲威尼斯電影節授予的「終身成就金獅獎」，成為全球首位獲得該獎項的女性導演。近日許鞍華翻拍張愛玲作品的「第一爐香」上映卻滑鐵盧，引來許多批評，她日前受訪時坦言不知道大家反應這麼激烈，如果當初知道就會換掉馬思純和彭于晏，改找其他演員來演。

來源：YouTube

新京報報導，「第一爐香」由馬思純、彭于晏主演，從公布選角陣容起，就不斷受到網友質疑，上映後評價沒有改變。馬思純扮演女主角「葛薇龍」，原作中描述相當清瘦，然而本人被認為身材不符；彭于晏扮演略顯病態模樣的混血公子，然而本人一身肌肉完全不像。

馬思純和彭于晏的演出引來許多批評。（取材自微博）
馬思純和彭于晏的演出引來許多批評。（取材自微博）

許鞍華近日和媒體人梁文道對談，聊到「第一爐香」負面評價，她說以前沒有網路，不知道網友的力量，「如果我比較知道網友的Power，我就會換角，可是我沒有意識到，除了老闆跟自己跟創作團隊，還要問準網友……」。

許鞍華也坦言拍攝時，因選角爭議受到的壓力不小：「我覺得對馬思純是特別不公平的，她受到了很大的壓力，但她還是盡力把這個戲演好，我很佩服她。被罵對於她來說是有影響的，她是主演，影響了一個主演，你可以想像對劇組的傷害有多大。」

許鞍華執導的「第一爐香」，批評多過稱讚。（取材自微博）
許鞍華執導的「第一爐香」，批評多過稱讚。（取材自微博）

不過，網友將許鞍華的說法解讀成「早知道就把馬思純、彭于晏換掉」，再度批評：「作為一個導演，還是知名導演，難道演員是否貼合角色，還需要觀眾告訴她嗎」、「難看的鍋甩給馬思純和網友了」。

此外，許鞍華和編劇王安憶等日前出席在上海的私享觀影會。對於觀眾批評，許鞍華表現出開放的態度：「大家自由地發表意見，來議論一個電影，終歸是一件非常好的事情。」

王安憶也在現場自嘲道：「我欠大家一個罵。」對於「不符合原著」的爭議，王安憶解釋改編的必要性：「原著中的人物形象是模糊的，要我們自己把他們塑造出來。」她也非常誠懇地向觀眾們推薦道：「這部電影是中國華語電影史上的異類，值得看。」

導演 電影 肌肉

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