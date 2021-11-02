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台灣男偶像爆劈腿女星、睡老闆 還扯：約砲娛樂圈常態

娛樂新聞組／綜合報導
孫祈駿被爆戀愛劈腿、欠錢，還曾經與自己的女老闆發生親密關係。（取材自微博）
孫祈駿被爆戀愛劈腿、欠錢，還曾經與自己的女老闆發生親密關係。（取材自微博）

台灣藝人孫圻駿2019年赴中國參加選秀節目「創造營2019」，曾在南韓當練習生的他因出色的舞蹈表現被黃立行推薦，雖然最後無緣出道，仍收穫許多粉絲。然而他1日被爆劈腿、欠錢，還曾經與自己的女老闆發生親密關係。他沉默數小時後，在微博發文，承認「對他人造成了傷害」。

新浪娛樂與綜合媒體報導，孫祈駿被一名女網友「echopolyly」（簡稱E女）爆料，在交往期間同時和某女偶像戀愛兩年半，腳踏兩條船。E女表示，她還從某任前女友方面得知，孫圻駿曾與女老闆發生親密關係、還稱是為了「想讓家人以自己為榮」。E女也提到，孫圻駿經常玩約砲App，被抓包就辯稱保持多人曖昧、約砲是「娛樂圈常態」，並爆料「創造營」其他選手喜歡在家約砲、開泳池趴等，並藉機罵了好幾個選手。

根據爆料，孫祈駿在戀愛期間試圖洗腦女方，慫恿女方買奢侈品給自己，「他身上貴價單品是我買的，我不只要給他買，還要給他家裡面人買，在一起生活開銷都是我在承擔」。分手後，孫祈駿欠錢不還，本來表示要把東西賣掉抵債，後來只歸還穿過的衣服鞋。

E女在微博貼出多張與孫圻駿的聊天截圖，顯示所言不假；她並表示並不是要威脅孫圻駿復合，只是認為對方要為犯過的錯承擔後果。

對此，孫祈駿在微博發文道歉，稱：「人在感情中都是感性的，不論誤會與否或是非對錯，都是因為我對他人造成了傷害，所有一切我都願意承擔。」孫祈駿表示關於金錢的部分，如果可以作為補償的一種形式會持續地償還；關於情感部分，已經在不斷地反省：「我現在的痛苦希望已經達到了妳的『感同身受』。」

網友紛紛表示「怎麼又是選秀的」、「想知道他罵誰」、「支持曝光垃圾男」。

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