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新藝城創辦人石天傳離世 曾打造經典「英雄本色」

娛樂新聞組／綜合報導
香港資深藝人石天傳出離世消息。（本報資料照片）
香港資深藝人石天傳出離世消息。（本報資料照片）

於80年代叱咤香港影壇、打造無數經典電影的「新藝城影業」，創辦人之一石天驚傳離世的消息，藝人黃百鳴表示，已連繫上他幼子Dickson，證實他因癌症病逝。因家人希望低調、不願張揚，將待他們辦妥後事，再看是否籌辦追思會或是製作紀念特輯。

黃百鳴表示，知道石天一直有癌症，上個月還有聯絡，當時他人在醫院。

香港01報導，今年72歲的石天，原名劉偉誠，六○年代在邵氏的南國實驗劇團當學員，其後加入邵氏，演出電影「青春戀」、「小煞星」等；許冠傑七○年代的經典作品「鬼馬雙星」、「天才與白痴」等都有石天影子。1980年，石天與麥嘉、黃百鳴成立新藝城影業，發行多套經典電影，包括周潤發代表作「英雄本色」系列，石天也在「英雄本色II」演出，飾演狄龍恩師。

1日晚間，藝人林俊賢在微博轉發石天死訊，寫道：「驚悉世界五邑商會石天會長離世。天妒英才，哲人早逝。」施南生則表示收到石天離世的短訊，但未能證實消息真偽。她說，石天兩年前曾患癌但已康復：「一年前有見過他，精神不錯。」

新藝城三位創辦人加上其後加入的施南生、曾志偉、泰迪羅賓及徐克，有「新藝城七怪」稱號；2017年金像獎頒獎禮上，徐克以外的七怪共聚一堂，是當年金像獎的焦點。

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