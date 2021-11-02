工作室PO照挨批畫質差 胡歌力挺員工：圖是我選的

胡歌護員工的行為被公認是好老闆。（取材自微博）

憑「仙劍奇俠傳」和「琅琊榜」暴紅的胡歌 ，演技出色無容置疑，近日還因「霸氣護員工」而登上熱搜。

香港01、搜狐娛樂報導，胡歌的工作 室在萬聖節 發出四張胡歌單人照，卻被粉絲狠批發圖慢，而且圖片質量甚差。胡歌得知後在凌晨3時在評論區留言，護航員工表示「這四張圖都是我自己選的，大家不喜歡就罵我吧。」

胡歌留言稱：「發個昨晚的內部工作聊天記錄，先向大家說明兩點問題：1、我並沒有護短，大樹哥哥拍了許多照片，的確是我選了那四張『萬聖節氣質』的；2、晚上9時多了，我剛回到劇組拍戲，他們還堵在路上，圖片是在車裡挑選處理的，大家都很辛苦，這是你們看不到的。」

胡歌還說：「我不知道工作室搶先發圖是不是業內規矩，但抱歉，我做不到，我是一個連自拍都不會好好發的人，每次大樹哥哥都是揹著相機來，一臉無奈地回去，所以，希望你們今後不要再輕易指責任何人，每個人都很努力，都在默默付出。」

許多網友對此稱讚胡歌事事為員工著想，人品確是值得一讚。但有部分粉絲依然不滿，表示：「下次這種清新脫俗的圖你自己發哈，普及一下審美。工作室就發點俗人看得懂的吧。」