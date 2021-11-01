張晉16年熬成哥 稱「慢慢來更踏實」

張晉說，他不適合「一夜成名」的人生。(取材自新京報)

有人用「低開高走」形容張晉在「披荊斬棘的哥哥」中的走勢，從最初的落單發展到大家爭著和他組隊、觀眾喜愛度位列整體排名第一。

新京報報導，從當年的武術替身到後來的金像獎最佳男配角，張晉用16年默默的付出和努力，在行業中贏得大家的喜愛和認可。

據報導，張晉深知任何行業都不是努力了就一定能得到回報，自己已經很幸運了。現在走的正是最適合其性格的一條路──「我不適合『一夜成名』，一步一步慢慢來心裡更踏實。」

作為一名演員、武術指導，張晉其實一直都熱愛著唱歌和跳舞。有段時間，他經常在社交媒體上發布自己跳舞的視頻，他覺得這次邀約正好是個機會，可以讓他體會下真正的舞台。從小習武，張晉早已養成了自信的習慣，「只要站上台，不管心裡有沒有底，都要表現得非常自信。不管你是不是最好的，上台後就是要自信。」

在這之前，張晉參與的綜藝多是和太太蔡少芬一起錄製的，「哥哥」算是他第一次「獨立」面對真人秀的錄製工作 。一想到要一個人面對那麼多並不熟識的男藝人，張晉就緊張，他擔心自己不知該如何和哥哥們相處。他了解自己的性格，內向，大部分時候慢熱，不太主動，其實不太適合真人秀。通過和哥哥們這段時間的相處，張晉整個人似乎都變得開朗了不少，和別人接觸的時候也更能放得開，「這確實是我參加這個節目後，最大的改變。」