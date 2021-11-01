睽違18年 吳宇森再度西進 對白少動作取勝

吳宇森將要再拍美國電影。（本報資料照片）

曾經成功從香港打進好萊塢 、執導「不可能的任務2」、「變臉」等名作的吳宇森，將繼18年前「記憶裂痕」（Paycheck）後再拍美國電影 ，這部暫名為「Silent Night」（直譯：沉靜夜）的影片，描述父親為報喪子之痛而殺進黑社會，男主角將由「自殺突擊隊」系列與Apple TV+影集「太空使命」瑞典帥氣小生喬爾金納曼（Joel Kinnaman）擔任，特別之處在於片中幾無對白，全憑吳宇森的動作設計和喬爾的演技抓住觀眾注意力，頗值得期待。

吳宇森的暴力美學風格曾讓好萊塢為之驚豔，他一度在歐美影壇發展順利，之後重返華人影圈拍了「赤壁」、「太平輪」等大片，期間也曾經有些重量級外片找上他，籌備過程卻都碰上困難，使他重返歐美影壇的時間一再拖遲，直到近日「Silent Night」在美國電影市場展開始宣傳、引起各國買家的注意，才又讓他再度成為話題人物。

對於吳宇森再拍美國片，歐美網友頗為期待，男主角喬爾金納曼在北歐成名後，近年於好萊塢發展也算順遂，片約不斷，動作戲的演出亦有好評，大家都好奇他和吳宇森首度攜手會擦出什麼不一樣的火花。