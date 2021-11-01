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原裝身材？ 楊冪19歲內衣寫真被翻出 閱讀量超7位數

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪為品牌代言，露出完美胸型。（取材自微博）
楊冪為品牌代言，露出完美胸型。（取材自微博）

35歲的楊冪有著甜美臉蛋與精湛演技，拍過的戲劇幾乎都是票房保證，近日一組她19歲拍攝的內衣寫真被翻出，閱讀量竟然超過了7位數。

來源：YouTube

網易娛樂報導，一位娛樂博主日前在網上曬出一組楊冪19歲時拍攝的內衣寫真，並配文「楊冪19歲拍攝的內衣寫真，穿紅色內衣身形飽滿，對比現在她拍攝內衣寫真來看，不僅長相變化不大，而且身材變化也不大，看來楊冪的身材確實是原裝身材啊」，短短幾個小時的時間，這一組楊冪19歲拍攝的內衣寫真的閱讀量就超過了7位數。

這些年，楊冪也拍攝不少的內衣寫真，將楊冪現在拍攝的寫真作品和楊冪19歲時拍攝的寫真作品放在一起，兩者之間的差異確實不是很大。

從楊冪的正面照來看，兩者間的差異不是很大，只是現在的楊冪顯得更瘦一點，19歲的楊冪顯得圓潤，從長相上來看，除臉型上一點點變化外，基本上看不出還有哪裡有變化，難怪該娛樂博主認為楊冪是原裝身材。

只是網友們對楊冪是原裝身材的說法有不同的看法，有網友表示，「楊冪的身材變化確實不大，我相信楊冪是原裝身材」，還有網友表示，「19歲就這麼豐滿了，看來楊冪才是發育過猛的女明星啊」，不過，也有網友在評論區留言，「不可否認，楊冪19歲的身材很好，不過，我不相信楊冪是原裝身材」。

19歲楊冪(左)拍攝的內衣廣告。（取材自微博）
19歲楊冪(左)拍攝的內衣廣告。（取材自微博）

楊冪 YouTube

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