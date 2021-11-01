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李雲迪涉嫖被封殺 傳獲名校邀任終身教授

記者黃保慧／綜合報導
李雲迪因嫖娼遭封殺。 （取材自微博）
李雲迪因嫖娼遭封殺。 （取材自微博）

中國鋼琴王子李雲迪日前因嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底，更慘遭業界封殺，之前網路瘋傳他媽媽稱兒子獲釋後會離開中國，而近日傳出美國耶魯大學音樂學院邀請他做終身教授，但目前未獲證實。

李雲迪因嫖娼事件被央視點名為「劣跡藝人」，下令將全面封殺，他參與的節目不是下架，就是畫面被打馬賽克，就連曾邀他擔任四川音樂學院鋼琴藝術研究院副院長、副教授，都因此事火速把他除名，如今要繼續在中國發展恐相當困難，不過現在傳出耶魯大學音樂學院此時邀他做終身教授，雖沒被證實，但轉往海外發展是他最佳的選擇。

這兩天在微博上瘋傳一則聲稱是李雲迪母親發出的聲明，內容宣稱「兒子將永遠退出中國樂壇，中國音樂界將不復存在世界級美譽稱號的鋼琴王子李雲迪。強大的輿論及道德審判把我兒子送進了人間地獄，我想不久他將離開自己曾經心愛的祖國，去異國他鄉謀求生存。」

這則訊息隨即引發熱議，「還有這等好事？如果是真的，把凡凡、爽爽等失德明星考慮也接受一下吧？」、「李雲迪目前的水平怎麼可能被聘為耶魯教授，別說笑了！」、「中國不要人才，美國要。美國並沒有因為李雲迪作為單身狗去嫖娼被抓，而忽略他的才能，足以看出美國對人才的態度好很多」、「唉，若消息屬實，只能說偌大的中國竟然沒有一個國際鋼琴家存身之處」。

中國 李雲迪 耶魯大學

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