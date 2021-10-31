相戀4年感情穩定 鹿晗、關曉彤甜蜜打羽球

鹿晗關曉彤一起打羽毛球。（視頻截圖）

鹿晗 和關曉彤2017年10月8日公布戀情，當時引發全網熱議，至今官宣戀情四周年，感情穩定；有網友偶遇鹿晗關曉彤去體育場打羽毛球並且曬出照片，並稱兩個人對打了很久，非常地甜蜜，兩個人像是正在熱戀的小情侶，閒暇之際出來遊玩。

鹿晗關曉彤一起打羽毛球。（視頻截圖）

搜狐報導，網友曬出關曉彤和鹿晗打羽毛球的照片，照片中關曉彤扎著利索的高馬尾一身休閒穿搭，專注地打著羽毛球，一看就是為運動提前做好了準備，雖然戴著黑色的口罩 還是被網友認了出來，畢竟這大長腿真的太搶鏡了，而且還有男友鹿晗的陪伴，簡直不要太引人注目，不得不說兩個人的感情也太好磕了。

來源：YouTube

而一旁的鹿晗也同樣帶著黑色的口罩，一身休閒裝扮，像是剛剪沒多久的短髮，第一眼還差點讓人認不出來，不過仔細看就能看出是鹿晗本尊了，依舊非常地帥氣。不過從鹿晗的發球姿勢來看他的技術並不是很專業的樣子，但是這個時候技術已經不重要了，畢竟可以和自己喜歡的人一起打球才是最重要的。

就在前幾天關曉彤還在社交平台上分享打羽毛球的照片，現在才知道原來是和鹿晗一起打的，這讓網友恍然大悟，紛紛在網上祝福二人。