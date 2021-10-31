網瘋傳與大S離了 ? 汪小菲駁「我什麼時候確認離婚」

汪小菲和大S又傳出婚變。（取材自微博）

微博近日又瘋傳大S 和汪小菲 婚變，起因是有網友爆料有「經商男和女演員離婚」，還提到女方是台灣 人，而且「已經通知媒體」，下一步就是要官宣，讓網友瘋猜就是汪小菲和大S。

對此，S媽無奈表示不想回應八卦，稍早直接否認「沒有的事」。汪小菲面對媒體求證電，同樣傻眼回：「哪兒有啊？我什麼時候確認了？」還發了三個「捂臉哭」的表情，疑似否認離婚傳聞，當媒體追問其針對離婚傳聞能否給個確切的回應時，他卻不再回復。

汪小菲剛結束台灣探親之旅，修復與大S之間的感情，目前已經返回大陸，正在隔離中。此時突然婚變傳言再起，再度引發兩岸網友關注。

有另一家媒體致電汪小菲，對方先是掛斷電話，再次致電後汪小菲接通並表示「不方便」。說完便掛斷電話，並未對與大S的婚變傳聞做出回應。

另據報導，汪小菲日前低調返台，隔離後出關與大S共度她44歲生日，據了解，汪小菲這次是為了陪老婆過生日才特地返台，目的是為了讓夫妻感情升溫。

10月6日是大S的45歲生日，當天晚上汪小菲和老婆、2個小孩、徐媽媽等在家過生日，徐媽媽說：「她（大S）不喜歡過生日，誰幫她過，她就翻臉，所以我們一家人就在家裡吃飯，沒有出去慶祝。」並表示夫妻二人互動親密，「有吃、有喝、有笑，她（大S）和小孩都很開心」，大S的願望「就是一家人平安健康。」