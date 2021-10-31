陷小三爭議 孟美岐綜藝節目鏡頭被剪掉

整期節目只有佟麗婭和金晨兩位女導師出鏡，孟美岐被消失(紅圈處)，在網路上再度引發熱議。（視頻截圖）

孟美岐因為「小三爭議」被官媒點名批評後，在最近幾日飽受網友指責，這也直接影響到了她的演藝事業，作為「高風險藝人」，不僅陸續有廣告商與她解除合作關係，連她參加的節目也將她的鏡頭刪除了。

網易娛樂報導，有網友發現最新播出的一期綜藝「舞蹈生」節目裡，孟美岐的鏡頭已經被剪掉，上期預告裡孟美岐所在的位置，現在已經被後期扣掉了，不細看還真的完全看不出來。

整期節目只有佟麗婭和金晨兩位女導師出鏡，孟美岐被打碼，在網路上再度引發熱議！

孟美岐。（取材自微博）

有網友指出，最新一期節目將孟美岐的鏡頭剪掉，只是緩兵之計，是平台為了暫避風頭所做出的舉措，因為播出平台的海報和宣傳頁面還沒換。

不過從平台這個舉動也可以看出，業內對於孟美岐的相關爭議也很重視，並且把她看成了「高風險藝人」，這無疑會對她的演藝事業造成重大影響。

報導說，作為「創造101」的第一名，孟美岐在2018年以女團火箭少女的C位出道，在年輕群體中收穫非常高的人氣，之後作為人氣偶像在國內活動，知名度不斷攀升。

雖然今年只有23歲，但孟美岐已經在偶像領域佔據一席之地，因為她還年輕，所以業內也有不少人看好她。

孟美岐曾經參加綜藝「我就是演員之巔峰對決」時，挑戰了章子怡的經典角色——玉嬌龍，章子怡就對她的演技大加讚賞。

在參加「我就是演員」時，孟美岐的演技導師就是李冰冰，在節目上，孟美岐談到自己的演技爭議時，李冰冰還為她說過話，一直力挺她。

接連受到兩位「大花」的賞識，孟美岐之後的演藝事業打開了一扇新的大門，她成為了冬奧獻禮電影 「我心飛揚」的女一號。

也是因為這樣，在孟美岐出現「小三爭議」之後，網路上出現了眾多抵制的聲音，很多網友對於這樣一位身上有著爭議的演員出演「我心飛揚」女一號感到非常氣憤。