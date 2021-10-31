我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接種第3劑莫德納疫苗 盼鼓勵民眾仿效

G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

陷小三爭議 孟美岐綜藝節目鏡頭被剪掉

娛樂新聞組／綜合報導
整期節目只有佟麗婭和金晨兩位女導師出鏡，孟美岐被消失(紅圈處)，在網路上再度引發熱議。（視頻截圖）
整期節目只有佟麗婭和金晨兩位女導師出鏡，孟美岐被消失(紅圈處)，在網路上再度引發熱議。（視頻截圖）

孟美岐因為「小三爭議」被官媒點名批評後，在最近幾日飽受網友指責，這也直接影響到了她的演藝事業，作為「高風險藝人」，不僅陸續有廣告商與她解除合作關係，連她參加的節目也將她的鏡頭刪除了。

網易娛樂報導，有網友發現最新播出的一期綜藝「舞蹈生」節目裡，孟美岐的鏡頭已經被剪掉，上期預告裡孟美岐所在的位置，現在已經被後期扣掉了，不細看還真的完全看不出來。

整期節目只有佟麗婭和金晨兩位女導師出鏡，孟美岐被打碼，在網路上再度引發熱議！

孟美岐。（取材自微博）
孟美岐。（取材自微博）

有網友指出，最新一期節目將孟美岐的鏡頭剪掉，只是緩兵之計，是平台為了暫避風頭所做出的舉措，因為播出平台的海報和宣傳頁面還沒換。

不過從平台這個舉動也可以看出，業內對於孟美岐的相關爭議也很重視，並且把她看成了「高風險藝人」，這無疑會對她的演藝事業造成重大影響。

報導說，作為「創造101」的第一名，孟美岐在2018年以女團火箭少女的C位出道，在年輕群體中收穫非常高的人氣，之後作為人氣偶像在國內活動，知名度不斷攀升。

雖然今年只有23歲，但孟美岐已經在偶像領域佔據一席之地，因為她還年輕，所以業內也有不少人看好她。

孟美岐曾經參加綜藝「我就是演員之巔峰對決」時，挑戰了章子怡的經典角色——玉嬌龍，章子怡就對她的演技大加讚賞。

在參加「我就是演員」時，孟美岐的演技導師就是李冰冰，在節目上，孟美岐談到自己的演技爭議時，李冰冰還為她說過話，一直力挺她。

接連受到兩位「大花」的賞識，孟美岐之後的演藝事業打開了一扇新的大門，她成為了冬奧獻禮電影「我心飛揚」的女一號。

也是因為這樣，在孟美岐出現「小三爭議」之後，網路上出現了眾多抵制的聲音，很多網友對於這樣一位身上有著爭議的演員出演「我心飛揚」女一號感到非常氣憤。

電影

上一則

趙婷拍漫威「永恆族」 帶入華人文化

下一則

瑪丹娜模仿夢露去世照 挨轟對女神大不敬

延伸閱讀

孟美岐爆「小三慣犯」搶男友 私生飯：她20天開房16晚

孟美岐爆「小三慣犯」搶男友 私生飯：她20天開房16晚
周一圍公主抱章子怡 虛脫喊：可沉了

周一圍公主抱章子怡 虛脫喊：可沉了
出軌孟美岐....製作人2天後刪謝罪文 網：睡醒刪證據

出軌孟美岐....製作人2天後刪謝罪文 網：睡醒刪證據
孟美岐被指小三慣犯 美女博主再揭新罪

孟美岐被指小三慣犯 美女博主再揭新罪

熱門新聞

港星陳小春（中）參加中國節目「披荊斬棘的哥哥」，在流出的成團名單排名第一。（取材自微博）

急撇李雲迪？「披荊斬棘」17人成團名單洩 第一名是他

2021-10-25 22:50
劉謙重提8年前和李雲迪在央視春晚的「找力宏」事件，引發網友熱議。（取材自微博）

重提李雲迪春晚「找力宏」 劉謙：8年前沒人信我說的話

2021-10-23 02:28
詹姆斯麥克泰勒因前列腺癌去世，享年59歲。（取材自IMDb）

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

2021-10-24 22:14
電工Serge Svetnoy(左)與攝影指導Halyna Hutchins(右)合影。路透

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

2021-10-26 09:53
劉嘉玲當脫口秀主持人，大爆林青霞（圖）、張國榮打麻將的小祕密。（本報系資料照片）

劉嘉玲出賣好友 揭張國榮、林青霞打牌祕辛

2021-10-29 02:30
李雲迪。(取材自Instagram)

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

2021-10-22 22:27

超人氣

更多 >
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕
好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便
犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物

犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物
減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦

減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦